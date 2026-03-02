Tây Ninh: Nam thanh niên dũng cảm cứu bé trai bị rơi xuống hầm nước thải

Ngày 2.3, UBND xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Hoàng Duy (29 tuổi, ở ấp 2, xã Tân Thành) vì có hành động dũng cảm, kịp thời cứu sống một bé trai rơi xuống hầm nước thải.

Anh Nguyễn Hoàng Duy sơ cứu giúp bé trai thoát khỏi nguy kịch ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25.2, do người thân sơ ý, bé trai 1 tuổi không may rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo của gia đình tại ấp 4, xã Tân Thành. Khi được phát hiện và đưa lên khỏi hầm, cháu bé đã ngưng thở, da tím tái, tình trạng hết sức nguy kịch.

Nghe tiếng tri hô, anh Duy lập tức chạy đến hỗ trợ. Nhận thấy nạn nhân không còn dấu hiệu hô hấp, anh nhanh chóng thực hiện ép tim ngoài lồng ngực kết hợp hà hơi thổi ngạt. Sau gần 20 phút kiên trì sơ cứu, cơ thể cháu bé dần ấm trở lại và xuất hiện dấu hiệu hồi tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị.

Anh Nguyễn Hoàng Duy được UBND xã Tân Thành khen thưởng đột xuất vì có hành động dũng cảm, kịp thời cứu sống một bé trai rơi xuống hầm nước thải ẢNH: T.N

Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo UBND xã Tân Thành đánh giá cao tinh thần bình tĩnh, trách nhiệm của anh Duy trong tình huống khẩn cấp. Theo bà Nguyễn Thị Trúc Mai, Bí thư xã Tân Thành, chính sự quyết đoán và thực hiện sơ cứu đúng cách đã góp phần quan trọng giúp cháu bé vượt qua thời khắc sinh tử. Đây là nghĩa cử đẹp, cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân che chắn, rào chắn và đặt biển cảnh báo tại các khu vực hố sâu, hầm chứa nguy hiểm; đồng thời khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ phải giám sát chặt chẽ để phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc.