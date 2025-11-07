Tây Ninh sắp có thêm một trung tâm thương mại mang tên Solia Plaza

Trung tâm thương mại Solia Plaza tọa lạc trên khuôn viên gần 4.000 m2 ngay mặt tiền đường Vành đai 4, gồm khối siêu thị trung tâm, chuỗi nhà hàng, cà phê, ẩm thực, và khu giải trí, mua sắm hiện đại, hứa hẹn trở thành điểm đến phồn hoa, sôi động nhất khu tây nam TP.HCM.

Ông Phạm Minh Tùng, Phó tổng giám đốc Solia Group cho biết, Solia Plaza được xem là "trái tim thương mại" của toàn khu đô thị The Solia, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích và nâng cao trải nghiệm sống cho cộng đồng cư dân. Công trình do Vĩnh Bình Corporation đảm nhiệm thi công, với cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn tuyệt đối, hướng đến mục tiêu đưa dự án vào vận hành trong thời gian sớm nhất.

"Solia Plaza không chỉ là một trung tâm thương mại, mà còn là biểu tượng kết nối, nơi khởi nguồn cho nhịp sống năng động, hiện đại và hạnh phúc tại The Solia. Với tầm nhìn phát triển những không gian sống bền vững và nhân văn, Solia Group đang dần khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản uy tín, góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực Bến Lức nói riêng và Tây Ninh mới nói chung", ông Phạm Minh Tùng cho hay.

Được biết, dự án The Solia có quy mô hơn 20 ha, với gần 1.000 nền đất nhà phố liền kề diện tích khoảng 100 m2/nền và giá bán từ 25 - 30 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Đến nay, hạ tầng dự án đã hoàn chỉnh 100%, đã ra sổ hồng từng nền, đã có giấy phép đủ điều kiện mở bán. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.000 tỉ đồng.