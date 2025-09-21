Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Hơn 90% giỏ hàng đợt 1 của dự án The Solia đã được khách hàng đặt mua

Đình Sơn
Đình Sơn
21/09/2025 16:42 GMT+7

Ngày 21.9, hơn 500 trăm khách hàng và đối tác đã tham dự lễ mở bán dự án khu đô thị The Solia do Solia Group là đơn vị phát triển dự án và CASA Holding triển khai tổ chức. Kết thúc sự kiện, hơn 90% giỏ hàng đợt 1 đã được khách hàng đặt mua.

Dự án The Solia có quy mô hơn 20ha ở Bến Lức, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), với gần 1.000 nền đất nhà phố liền kề có diện tích khoảng 100 m2/nền và giá bán từ 20 - 26 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Đến nay, hạ tầng dự án đã hoàn chỉnh 100%, đã ra sổ hồng từng nền, đã có giấy phép đủ điều kiện mở bán. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.000 tỉ đồng.

Dự án hiện đã hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như: Phòng khám Tâm An, siêu thị, dãy shophouse trên 2 trục đại lộ trung tâm, hồ bơi tràn, công viên nhạc nước, công viên ven sông, trường học... Đây là nền tảng quan trọng để hình thành một cộng đồng cư dân sầm uất trong tương lai gần. The Solia được triển khai với pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch cũng mang đến sự yên tâm cho khách hàng.

Hơn 90% giỏ hàng đợt 1 của dự án The Solia đã được khách hàng đặt mua- Ảnh 1.

Hơn 90% giỏ hàng trong đợt của dự án The Solia đã được khách hàng đặt mua

Tọa lạc tại cửa ngõ phía tây, The Solia chỉ cách TP.HCM chưa đầy 30 phút di chuyển, thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ. Khu vực này đang chứng kiến sự dịch chuyển dân cư, cùng sự hiện diện của nhiều đại đô thị lớn từ các chủ đầu tư hàng đầu. Do vậy, The Solia được đánh giá sở hữu dư địa tăng giá rất cao trong trung và dài hạn.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Tổng giám đốc CASA Holding cho hay, The Solia không chỉ đơn thuần là một khu đô thị, mà là thành quả của quá trình kiến tạo với tâm huyết và tầm nhìn dài hạn. Ông tin rằng sự bùng nổ hạ tầng khu Tây cùng chính sách bán hàng đặc biệt hôm nay sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội gia tăng giá trị bất động sản bền vững trong tương lai.

Chủ đầu tư công bố chính sách giá cạnh tranh, đồng thời triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải giá trị gồm: xe điện VinFast VF3, xe SH Mode, iPhone 17 cùng nhiều quà tặng khác.

Tin liên quan

Hé lộ nguyên nhân Lotte xin trả lại dự án ở Thủ Thiêm

Hé lộ nguyên nhân Lotte xin trả lại dự án ở Thủ Thiêm

Sở Tài chính TP.HCM mới đây thông tin, nơi này đã tiếp nhận văn bản xin chấm dứt đầu tư dự án khu phức hợp thông minh Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm (tên thương mại Eco Smart City) của Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Khám phá thêm chủ đề

The Solia Bất động sản Sổ hồng địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận