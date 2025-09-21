Hơn 90% giỏ hàng đợt 1 của dự án The Solia đã được khách hàng đặt mua

Dự án The Solia có quy mô hơn 20ha ở Bến Lức, tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), với gần 1.000 nền đất nhà phố liền kề có diện tích khoảng 100 m2/nền và giá bán từ 20 - 26 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Đến nay, hạ tầng dự án đã hoàn chỉnh 100%, đã ra sổ hồng từng nền, đã có giấy phép đủ điều kiện mở bán. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.000 tỉ đồng.

Dự án hiện đã hoàn thiện nhiều hạng mục hạ tầng thiết yếu như: Phòng khám Tâm An, siêu thị, dãy shophouse trên 2 trục đại lộ trung tâm, hồ bơi tràn, công viên nhạc nước, công viên ven sông, trường học... Đây là nền tảng quan trọng để hình thành một cộng đồng cư dân sầm uất trong tương lai gần. The Solia được triển khai với pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch cũng mang đến sự yên tâm cho khách hàng.

Hơn 90% giỏ hàng trong đợt của dự án The Solia đã được khách hàng đặt mua

Tọa lạc tại cửa ngõ phía tây, The Solia chỉ cách TP.HCM chưa đầy 30 phút di chuyển, thừa hưởng trọn vẹn hệ thống giao thông đang được đầu tư mạnh mẽ. Khu vực này đang chứng kiến sự dịch chuyển dân cư, cùng sự hiện diện của nhiều đại đô thị lớn từ các chủ đầu tư hàng đầu. Do vậy, The Solia được đánh giá sở hữu dư địa tăng giá rất cao trong trung và dài hạn.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Tổng giám đốc CASA Holding cho hay, The Solia không chỉ đơn thuần là một khu đô thị, mà là thành quả của quá trình kiến tạo với tâm huyết và tầm nhìn dài hạn. Ông tin rằng sự bùng nổ hạ tầng khu Tây cùng chính sách bán hàng đặc biệt hôm nay sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội gia tăng giá trị bất động sản bền vững trong tương lai.