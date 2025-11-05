Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Phạt nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ hồng cho khách hàng

Đình Sơn
Đình Sơn
05/11/2025 14:17 GMT+7

Doanh nghiệp không nộp hồ sơ cấp sổ hồng cho khách mua bị phạt cao nhất 1 tỉ đồng, vi phạm hợp đồng mua bán đất cũng bị phạt lên đến 1 tỉ đồng.

Đó là đề xuất của Bộ Xây dựng tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Theo đó, nếu chủ đầu tư không nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm.

Trường hợp không nộp hồ sơ từ 50 ngày đến 6 tháng đề xuất phạt tiền 30 - 50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ. Phạt tiền 50 - 80 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn. Phạt tiền 80 - 160 triệu đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Trường hợp nộp chậm từ trên 6 tháng đến 12 tháng đề xuất phạt tiền 160 - 200 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ. Phạt tiền 200 - 300 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn. Phạt tiền 300 - 500 triệu đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Phạt nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ hồng cho khách hàng- Ảnh 1.

Bộ Xây dựng đề xuất phạt nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ hồng cho khách hàng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trường hợp nộp chậm từ 12 tháng trở lên phạt tiền 200 - 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ. Phạt tiền 300 - 500 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Thời điểm để xác định thời gian được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà cho bên mua hoặc kể từ ngày bên thuê mua thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn thì thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục sai phạm.

Trường hợp trong một dự án mà chủ đầu tư vi phạm về số lượng khác nhau, thời gian khác nhau thì tiền phạt tính theo từng mức phạt theo quy định.

Phạt nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ hồng cho khách hàng- Ảnh 2.

Không chỉ chậm làm sổ hồng mới bị phạt, chủ đầu tư vi phạm hợp đồng mua bán cũng có thể bị phạt đến 1 tỉ đồng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bộ Xây dựng cũng đề xuất phạt tiền 180 - 260 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không sử dụng hợp đồng mẫu hoặc sử dụng hợp đồng không đầy đủ nội dung chính; chủ đầu tư không xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng hoặc xác nhận không đúng quy định; thu tiền từ khách hàng khi xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng.

Chủ đầu tư dự án ký hợp đồng bán, cho thuê mua căn hộ chung cư, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không xác định rõ các nội dung theo quy định cũng chịu mức phạt tương tự.

Mức phạt sẽ từ 260 - 300 triệu đồng đối với hành vi ký hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không gắn với quyền sử dụng đất theo quy định.

Phạt tiền 300 - 500 triệu đồng đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hành vi không tuân thủ các quy định về giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, dự án trong trường hợp nhà nước có quy định về giá.

Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỉ đồng đối với hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Người bị thu hồi đất được mua nhà ở xã hội không cần xét thu nhập

Người bị thu hồi đất được mua nhà ở xã hội không cần xét thu nhập

Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế ưu đãi đặc biệt cho người dân bị thu hồi đất được ưu tiên mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội ngay tại dự án mà không phải chứng minh điều kiện về thu nhập, nhà ở và không cần bốc thăm.

