Tây Ninh thu hút đầu tư hơn 2,1 tỉ USD tại Đức

Ngày 27.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tại thành phố Stuttgart (Đức), tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế với các đối tác châu Âu.

Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn VFT Bio Fuels và Công ty cổ phần IMG Phước Đông được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư diễn ra ở Đức ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Tại hội nghị, các doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Đức đánh giá cao vị trí chiến lược, cũng như môi trường đầu tư thông thoáng của tỉnh Tây Ninh.

Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược, với tổng giá trị dự kiến đạt hơn 2,1 tỉ USD. Trong đó, nổi bật là thỏa thuận giữa Tập đoàn VFT Bio Fuels và Công ty cổ phần IMG Phước Đông, nhằm nghiên cứu triển khai tổ hợp thép xanh và năng lượng sinh học khoảng 2 tỉ USD. Bên cạnh đó, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn Big Dutchman AG đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược triển khai các dự án tại địa bàn tỉnh với giá trị đầu tư khoảng 100 triệu USD.

Ông Trương Văn Liếp (trái), Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, trao đổi và giới thiệu thêm về điều kiện thu hút đầu tư tại Tây Ninh với nhà đầu tư châu Âu bên lề hội nghị ẢNH: TRƯỜNG GIANG

Cũng trong chuyến công tác châu Âu này, trước đó, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Bỉ và ký kết hợp đồng đầu tư vào tỉnh hơn 100 triệu USD.