Tây Ninh thu hút đầu tư hơn 2,1 tỉ USD tại Đức

Ngày 27.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tại thành phố Stuttgart (Đức), tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế với các đối tác châu Âu.
Tại hội nghị, các doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Đức đánh giá cao vị trí chiến lược, cũng như môi trường đầu tư thông thoáng của tỉnh Tây Ninh.
Điểm nhấn của sự kiện là lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược, với tổng giá trị dự kiến đạt hơn 2,1 tỉ USD. Trong đó, nổi bật là thỏa thuận giữa Tập đoàn VFT Bio Fuels và Công ty cổ phần IMG Phước Đông, nhằm nghiên cứu triển khai tổ hợp thép xanh và năng lượng sinh học khoảng 2 tỉ USD. Bên cạnh đó, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn Big Dutchman AG đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược triển khai các dự án tại địa bàn tỉnh với giá trị đầu tư khoảng 100 triệu USD.
Cũng trong chuyến công tác châu Âu này, trước đó, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Vương quốc Bỉ và ký kết hợp đồng đầu tư vào tỉnh hơn 100 triệu USD.
Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm 2026, Tây Ninh đứng thứ 4 cả nước về thu hút dòng vốn FDI, với tổng vốn đăng ký gần 2 tỉ USD, tăng 94,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh sở hữu hơn 2.190 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký vượt mốc 27,5 tỉ USD.
Theo ông Sơn, thời gian tới, tỉnh Tây Ninh vẫn duy trì định hướng tập trung xây dựng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp thế hệ mới theo mô hình xanh - thông minh - bền vững nhằm đón đầu làn sóng đầu tư dịch chuyển từ các doanh nghiệp nước ngoài.
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