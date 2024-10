Tây Ninh: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy, thu giữ hơn 30 kg

Ngày 7.10, thông tin từ Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp, triệt phá chuyên án ma túy có số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay với 30 kg ma túy đá và bắt giữ 3 nghi phạm liên quan.



BĐBP tỉnh Tây Ninh bắt giữ 2 nghi phạm cùng tang vật gồm 30 kg ma túy đá ẢNH: LÊ QUÂN

Trước đó, khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn ấp Long An (xã Long Thuận, H.Bến Cầu), Ban chuyên án TN-1024p do Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh và Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam... tổ chức phá án, bắt giữ Trần Văn Sướng (36 tuổi) và Lý Minh Thương (38 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). Cả 2 đang sử dụng ô tô BS 51A-234.04 vận chuyển 30 kg ma túy đá, từ biên giới Campuchia vào nội địa.

Lý Minh Thương (giữa) cùng tang vật ẢNH: LÊ QUÂN

Qua điều tra ban đầu, Sướng khai nhận, ngày 6.10, sau khi nhận cuộc gọi từ một người bên Campuchia (chưa rõ nhân thân lai lịch). Sướng cùng Thương đã lên khu vực biên giới xã Long Thuận (H.Bến Cầu), đợi đến nửa đêm thì cả 2 ra đến chỗ cất giấu ma túy và bốc hàng lên xe. Khi chiếc xe vừa di chuyển ra đến địa bàn ấp Long Phi, xã Long Thuận thì bị các lực lượng chức năng bao vây, bắt giữ.

Trần Văn Sướng cùng tang vật ẢNH: LÊ QUÂN

Từ những thông tin khai thác từ Sướng, ngay trong đêm Ban chuyên án cử một tổ trinh sát tiếp tục truy xét trên địa bàn TP.HCM. Đến 6 giờ cùng ngày, các trinh sát đã bắt thêm nghi phạm Đào Trần Anh Khoa (20 tuổi, ngụ TP.HCM).

Hiện vụ triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Tây Ninh đang được Ban chuyên án TN-1024p tiếp tục điều tra làm rõ.