Tây Ninh: Triệt phá sòng đá gà tại quán cà phê Cây Vú Sữa

Ngày 17.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp Công an TP.Tây Ninh điều tra vụ đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu phố Ninh Phước, P.Ninh Thạnh (TP.Tây Ninh).

Các nghi phạm tổ chức và tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà bị công an bắt giữ NGỌC HÀ

Chiều 16.6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Công an TP.Tây Ninh và Phòng Cảnh sát cơ động bất ngờ đột kích quán cà phê Cây Vú Sữa (khu phố Ninh Phước, P.Ninh Thạnh), triệt phá sòng đá gà do Chàm Sa Lế (40 tuổi, ngụ P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh) tổ chức.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang 51 người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền; thu giữ hơn 115 triệu đồng, 16 con gà, 1 cân điện tử, 2 cặp cựa bằng kim loại...

Chàm Sa Lế được xác định là nghi phạm tổ chức đánh bạc NGỌC HÀ

Theo điều tra, thông qua các mối quan hệ quen biết, hằng ngày, Chàm Sa Lế rủ rê, lôi kéo hàng chục người ở nhiều địa phương như TP.Tây Ninh, TX.Hòa Thành và H.Dương Minh Châu đến các địa điểm đã lựa chọn để tham gia cá cược các trận đá gà cựa sắt.

Để quản lý chặt chẽ việc tổ chức đánh bạc, Chàm Sa Lế thuê người làm trọng tài; thuê người làm biện gà nhận kèo từ người chơi đặt cược; thuê người ghi chép vào sổ để cuối ngày chia lợi nhuận... Sau mỗi trận đá gà, chủ gà thắng trận phải đóng tiền xâu 5% trên tổng tiền thắng cược cho Chàm Sa Lế.

Tang vật vụ đánh bạc được công an thu giữ NGỌC HÀ

Ngoài ra để tránh lực lượng công an truy bắt, Chàm Sa Lế thay đổi liên tục từ 2 - 3 điểm trong ngày, chủ yếu tập trung ở các khu vực có diện tích rộng, xa khu dân cư giáp ranh giữa TP.Tây Ninh và H.Dương Minh Châu.

Hiện vụ đá gà ăn tiền đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an TP.Tây Ninh tiến hành điều tra, làm rõ.