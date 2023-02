Tây Ninh: Triệt phá sòng tài xỉu 'di động', tạm giữ 27 nghi phạm

Ngày 27.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết vừa triệt phá sòng bạc tại xã Thanh Điền (H.Châu Thành) được tổ chức theo kiểu "di động", bắt giữ và mời làm việc 27 nghi phạm có liên quan để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.



Các nghi phạm tham gia đánh bạc bị công an bắt giữ NGỌC HÀ

Theo đó, vào chiều ngày 26.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an H.Châu Thành bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền do Đặng Minh Thành (35 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, Châu Thành) tổ chức tại ấp Thanh Đông (xã Thanh Điền). Lực lượng công an đã bắt giữ và mời làm việc 27 nghi phạm có liên quan, thu trên 170 triệu đồng, 21 xe mô tô và 26 điện thoại di động.

Theo điều tra, hàng ngày, Thành chọn các địa điểm hẻo lánh, khuất tầm nhìn hoặc chỉ có đường độc đạo đi vào điểm đánh bạc... ở khu vực TP Tây Ninh và H.Châu Thành, rồi thông báo cho các con bạc tụ tập tham gia lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Thường mỗi điểm, Thành chỉ hoạt động vài giờ sau đó gọi taxi đến chở con bạc di chuyển sang các địa điểm bí mật khác để tiếp tục sát phạt. Mỗi khi đổi địa điểm chơi thì tiền đặt cược cũng tăng lên từ 3 - 5 triệu đồng/ván và người chơi cũng được thu hẹp dần.

Để tránh bị phát hiện, Thành thuê Đoàn Chí Khang (28 tuổi) và Lê Quốc Bảo (32 tuổi, cùng ngụ H. Châu Thành) làm người canh đường với tiền công 200.000 đồng/người/ngày. Người làm cái xoay vòng và nộp tiền xâu cho Thành. Ngoài ra Thành còn cho các con bạc mượn tiền.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an H.Châu Thành khẩn trương điều tra làm rõ.