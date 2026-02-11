Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Tây Ninh: Truy tìm người hành hung học sinh sau va chạm giao thông

Bắc Bình
Bắc Bình
11/02/2026 15:10 GMT+7

Một học sinh lớp 9 ở Tây Ninh bị nam thanh niên ép xe, hành hung sau va chạm giao thông nhẹ. Ngay sau đó, công an truy tìm đối tượng hành hung học sinh này.

Ngày 11.2, Công an phường Long An (Tây Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra, xác minh vụ việc một nam thanh niên hành hung học sinh sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Tây Ninh: Truy tìm người hành hung học sinh sau va chạm giao thông- Ảnh 1.

Hình ảnh thanh niên hành hung nam sinh lớp 9 gây bức xúc dư luận ở Tây Ninh

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sự việc được camera an ninh của người dân ghi hình lại và được lan truyền trên mạng xã hội vào tối 10.2 gây bức xúc dư luận. 

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, khoảng 16 giờ 47 ngày 10.2, tại khu vực ngã ba Tập Đoàn 5, thuộc phường Long An, một nam sinh đi xe đạp điện xảy ra va chạm với xe máy do một nam thanh niên điều khiển, chở theo vợ và con nhỏ.

Dù cú va chạm không gây thiệt hại về người và tài sản, cả 2 phương tiện không bị ngã, nhưng nam thanh niên đi xe máy bất ngờ lao tới kẹp cổ, đấm liên tiếp vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn dùng chân đạp mạnh vào đầu, mặt và bụng nạn nhân dù em chỉ biết nằm ôm đầu chịu trận.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, chị N.T.B.H (phụ huynh của nam sinh) cho biết sau, khi bị hành hung, nam sinh về nhà trong tình trạng hoảng loạn. Do camera an ninh tại hiện trường không soi rõ biển số xe, gia đình đã đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội với mong muốn cộng đồng hỗ trợ nhận diện đối tượng, đồng thời gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Hiện Công an phường Long An khẩn trương truy tìm đối tượng hành hung học sinh dựa trên lời khai của các nhân chứng và hình ảnh từ các camera lân cận để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khám phá thêm chủ đề

hành hung nam sinh va chạm giao thông Tây Ninh
