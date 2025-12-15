Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tây Ninh và CT Group hợp tác nghiên cứu phát triển UAV

Thanh Quân
Thanh Quân
15/12/2025 19:16 GMT+7

Tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group ký kết biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu phát triển khu phức hợp UAV và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ quốc tế nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chiều 15.12, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group ký kết các biên bản ghi nhớ về phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là UAV.

Cụ thể, hai bên thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu, phát triển liên hợp công nghệ UAV và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ quốc tế nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước.

Mục tiêu hợp tác trọng tâm là phát triển hệ sinh thái công nghệ UAV toàn diện tại tỉnh Tây Ninh, bao gồm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kiểm thử, vận hành, đào tạo nhân lực và ứng dụng UAV vào các lĩnh vực như quản lý đô thị, dịch vụ công, giám sát môi trường, nông nghiệp thông minh và các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Công nghệ sản xuất UAV được xác định là sản phẩm công nghệ chiến lược của quốc gia, đồng thời là lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tây Ninh và CT Group hợp tác nghiên cứu phát triển UAV- Ảnh 1.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Tây Ninh và CT Group

ẢNH: THANH QUÂN

Hai Bên thống nhất nghiên cứu phát triển Khu liên hợp công nghệ UAV gắn với hệ sinh thái dịch vụ quốc tế hiện đại. Trong đó, khu liên hợp công nghệ UAV tập trung các nhà máy sản xuất, linh kiện, động cơ, pin, bo mạch điện tử cùng hạ tầng phục vụ nghiên cứu như sân bay thử nghiệm, hầm gió đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Song song đó là hệ sinh thái dịch vụ quốc tế gồm giáo dục, y tế, thương mại, nhà ở và các tiện ích đô thị nhằm tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho chuyên gia và người lao động.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện theo mô hình "3 nhà" (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp), hướng đến nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức của tỉnh.

Tây Ninh và CT Group hợp tác nghiên cứu phát triển UAV- Ảnh 2.

UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group thực hiện ký kết

ẢNH: THANH QUÂN

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: phát triển dữ liệu số và chuyển đổi số chính quyền; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển hệ sinh thái UAV; nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế xanh và tín chỉ carbon; triển khai hệ thống số hóa đa lớp và bản sao số; cùng các ngành công nghệ lõi khác do CT Group làm chủ.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chia sẻ: "Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ, tỉnh kỳ vọng, Tập đoàn CT Group phát huy thế mạnh về công nghệ, nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện, sớm cụ thể hóa hợp tác thành các hoạt động, sản phẩm và dự án khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương và tuân thủ quy định hiện hành".


Tin liên quan

CT Group gây ấn tượng tại triển lãm về kinh tế tư nhân

CT Group gây ấn tượng tại triển lãm về kinh tế tư nhân

CT Group là một trong số các đơn vị được chọn tham dự triển những thành tựu trong phát triển kinh tế tư nhân và trưng bày sản phẩm của các doanh nghiệp tư nhân.

Khám phá thêm chủ đề

UAV CT Group Tây Ninh máy bay không người lái khoa học
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận