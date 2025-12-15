Tây Ninh và CT Group hợp tác nghiên cứu phát triển UAV

Chiều 15.12, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group ký kết các biên bản ghi nhớ về phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là UAV.

Cụ thể, hai bên thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác nghiên cứu, phát triển liên hợp công nghệ UAV và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ quốc tế nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong và ngoài nước.

Mục tiêu hợp tác trọng tâm là phát triển hệ sinh thái công nghệ UAV toàn diện tại tỉnh Tây Ninh, bao gồm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kiểm thử, vận hành, đào tạo nhân lực và ứng dụng UAV vào các lĩnh vực như quản lý đô thị, dịch vụ công, giám sát môi trường, nông nghiệp thông minh và các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Công nghệ sản xuất UAV được xác định là sản phẩm công nghệ chiến lược của quốc gia, đồng thời là lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Tây Ninh và CT Group ẢNH: THANH QUÂN

Hai Bên thống nhất nghiên cứu phát triển Khu liên hợp công nghệ UAV gắn với hệ sinh thái dịch vụ quốc tế hiện đại. Trong đó, khu liên hợp công nghệ UAV tập trung các nhà máy sản xuất, linh kiện, động cơ, pin, bo mạch điện tử cùng hạ tầng phục vụ nghiên cứu như sân bay thử nghiệm, hầm gió đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Song song đó là hệ sinh thái dịch vụ quốc tế gồm giáo dục, y tế, thương mại, nhà ở và các tiện ích đô thị nhằm tạo môi trường sống, làm việc thuận lợi cho chuyên gia và người lao động.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện theo mô hình "3 nhà" (Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp), hướng đến nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực khoa học công nghệ, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tri thức của tỉnh.

UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn CT Group thực hiện ký kết ẢNH: THANH QUÂN

Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: phát triển dữ liệu số và chuyển đổi số chính quyền; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển hệ sinh thái UAV; nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế xanh và tín chỉ carbon; triển khai hệ thống số hóa đa lớp và bản sao số; cùng các ngành công nghệ lõi khác do CT Group làm chủ.

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chia sẻ: "Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ, tỉnh kỳ vọng, Tập đoàn CT Group phát huy thế mạnh về công nghệ, nguồn lực và năng lực tổ chức thực hiện, sớm cụ thể hóa hợp tác thành các hoạt động, sản phẩm và dự án khả thi, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương và tuân thủ quy định hiện hành".



