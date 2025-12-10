Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: TP.HCM có thể trở thành thủ phủ UAV của khu vực

Tại sự kiện lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo chiều 9.12, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT - Trương Gia Bình đã chia sẻ nhận định chiến lược về cơ hội hợp tác quốc tế và triển vọng hình thành ngành kinh tế tầm thấp, đặc biệt là công nghiệp máy bay không người lái (UAV) tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ tại sự kiện lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ cộng đồng khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo chiều 9.12 ẢNH: VIỆT DŨNG

Báo cáo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, ông Trương Gia Bình cho biết, Liên minh Kinh tế tầm thấp gồm FPT và các doanh nghiệp liên quan đang phối hợp với TP.HCM đặt mục tiêu hình thành ngành công nghiệp UAV quy mô 10 tỉ USD trong 10 năm tới và tạo khoảng một triệu việc làm. "Chúng tôi đang mơ ước xây dựng một thủ phủ máy bay không người lái tại Việt Nam," ông Trương Gia Bình nói. Theo đó, ông được đối tác Nhật Bản chia sẻ rằng quốc gia này đang chuẩn bị công bố 17 công nghệ chiến lược trong năm nay. Nhật Bản cũng đang điều chỉnh chính sách hợp tác quốc tế, chuyển từ mô hình hợp tác đơn tuyến sang mở rộng tới các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xác định là ưu tiên số một. Một trong những hướng được Nhật Bản đặc biệt quan tâm là kinh tế tầm thấp, dù việc triển khai hiện còn gặp nhiều khó khăn do hệ thống thể chế và thủ tục của Việt Nam chưa hoàn thiện. Bản thân ông đã chủ động đề nghị đối tác Nhật Bản sang Việt Nam triển khai thử nghiệm các mô hình trước, và khi Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý thì có thể áp dụng trở lại tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐQT FPT, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự thiếu vắng gần như hoàn toàn về thể chế. Việt Nam chưa có định nghĩa về sandbox, chưa có quy chuẩn - quy phạm kỹ thuật, chưa có giấy phép hay chứng chỉ xuất xứ dành cho lĩnh vực UAV. Trong khi đó, Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng toàn bộ khung pháp lý này. Ông đề nghị TP.HCM cho phép FPT tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng sandbox thí điểm của thành phố như một bước đi trước khi mở rộng ra quy mô quốc gia. Hiện quy mô ngành UAV tại Việt Nam mới khoảng 100 triệu USD mỗi năm, nhưng mục tiêu đặt ra là tăng gấp 100 lần trong một thập kỷ. Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về chi phí lao động và năng lực phát triển phần mềm, đây là những yếu tố có thể giúp cạnh tranh toàn cầu.

Trong phần trao đổi, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đặt câu hỏi về phạm vi và trọng tâm của kinh tế tầm thấp: Liệu tập trung vào sản xuất UAV hay ứng dụng UAV trong đời sống hằng ngày. Trả lời câu hỏi này, ông Trương Gia Bình cho rằng về dài hạn, UAV sẽ là một phần trong năng lực phòng thủ quốc gia, cơ hội lớn nhất của Việt Nam nằm ở sản xuất để phục vụ thế giới vì ở giai đoạn hiện tại, thị trường thế giới đang rất khan hiếm nguồn cung. Về ứng dụng, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết nông nghiệp là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất, với nhiều mô hình thực tế đã triển khai thành công. Các mô hình giao hàng bằng UAV cũng khả thi nếu Việt Nam xây dựng được hệ thống địa chỉ số chuẩn cho mọi điểm giao nhận...