Tây Ninh: Vừa ra tù 10 ngày đã rủ đồng bọn đi 'đá nóng' xe máy

Ngày 8.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Ngô Văn Hoàng (43 tuổi, ngụ xã Lộc Quang, H.Lộc Ninh, Bình Phước) và Võ Ngọc Hùng (35 tuổi, ngụ xã Thanh An, H.Hớn Quản, Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nghi can bị bắt giữ cùng tang vật NGỌC HÀ

Vào lúc 12 giờ 10 ngày 7.4, Công an xã Suối Ngô (H.Tân Châu) nhận được tin báo của người dân tại khu vực Nông trường Suối Ngô (ấp 3, xã Suối Ngô) vừa xảy ra vụ 'đá nóng' xe máy BS 47B1 - 571.09 của ông N.Q.T (50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Suối Ngô) dựng trước nhà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Suối Ngô đã huy động lực lượng tuần tra, chốt chặn tại các ngã đường, kể cả hướng qua địa bàn tỉnh Bình Phước. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Suối Ngô phối hợp Công an xã Thanh Lương (TX. Bình Long, Bình Phước) bắt giữ được 2 nghi can, thu giữ 2 xe máy.

Võ Ngọc Hùng và Ngô Văn Hoàng (trái) tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Tại cơ quan công an, 2 nghi can khai tên Võ Ngọc Hùng và Ngô Văn Hoàng. Cả 2 đều là người nghiện ma túy nhưng lại không có việc làm. Để có tiền mua ma túy về sử dụng, Hoàng rủ Ngọc qua Tây Ninh trộm cắp xe máy mang về Bình Phước bán thì bị công an bắt giữ.

Được biết, Hoàng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới chấp hành xong án phạt tù ngày 28.3.2023 thì nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu đang thụ lý, điều tra vụ vừa mãn hạn tù 10 ngày đã cùng đồng bọn đi 'đá nóng' xe máy.