Tay súng tấn công giáo đường, nhà thờ ở Nga, 16 cảnh sát, linh mục thiệt mạng

Những kẻ tấn công không rõ danh tính đã tiến hành một loạt vụ tấn công vào một giáo đường Do Thái và hai nhà thờ Chính thống giáo cũng như một đồn cảnh sát giao thông ở Cộng hòa Dagestan thuộc miền nam nước Nga vào chiều tối 23 (theo giờ địa phương), theo Đài RT. Các vụ tấn công xảy ra ở thủ phủ Makhachkala của Cộng hòa Dagestan và thành phố Derbent.

Khói bốc lên ở thành phố Derbent (Nga) ngày 23.6 trong ảnh thu được từ một video Reuters

Ít nhất 7 cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc đấu súng với những kẻ tấn công. Ngoài ra còn có ít nhất 12 cảnh sát bị thương, trong đó có 6 người trong vụ tấn công đồn cảnh sát giao thông ở Makhachkala, theo RT.

Sau đó, các hãng tin Nga sáng sớm nay 24.6 dẫn lời giới chức khu vực cho hay hơn 15 cảnh sát đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Dagestan và có thương vong dân sự, theo Reuters.

Những kẻ tấn công cũng đã đột nhập vào một nhà thờ Chính thống giáo ở Derbent và giết chết một linh mục, theo RT. Giáo đường Do Thái ở Derbent, nơi cũng bị tấn công, bị cho là đã bị phóng hỏa. Hình ảnh và video về tòa nhà đang cháy đã xuất hiện trên mạng xã hội. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, theo Hãng tin TASS.

Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga cho hay tổng cộng 5 tay súng đã bị lực lượng an ninh ở Dagestan "vô hiệu hóa". Cơ quan an ninh trước đó cho hay hai tay súng đã bị tiêu diệt ở thành phố Derbent.

Các tay súng mang theo bom cháy và dùng nó để phóng hỏa. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên, dường như được phối hợp với nhau.

Thượng phụ Kirill của Giáo hội Chính thống Nga cho rằng những kẻ gây ra bạo lực ở Dagestan dường như muốn kích động hận thù giáo phái. Ông khẳng định mục tiêu "độc ác" này không thể đạt được, đồng thời gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công.

Sau vụ tấn công, an ninh đã được tăng cường tại các giáo đường Do Thái, theo Tổ chức Do Thái Nga. Một chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài giáo đường Do Thái ở Derbent, và một số nhân viên bảo vệ túc trực bên trong.