Tẩy tế bào chết bằng cà phê: Mịn màng hay đang tự làm rách da?

Cách đơn giản để phục hồi làn da

Giảm tối đa tần suất cơ học: Chỉ nên sử dụng scrub cơ học tối đa 1 lần/tuần với lực massage cực kỳ nhẹ nhàng, tuyệt đối không dùng lực tì miết lên da.

Chuyển hướng sang tẩy tế bào chết hóa học: Ưu tiên sử dụng các hoạt chất AHA (Glycolic/Lactic Acid) hoặc BHA (Salicylic Acid) ở nồng độ nhẹ. Chúng giúp nới lỏng liên kết tế bào chết tự nhiên mà không gây ma sát tổn thương bề mặt da.

Củng cố hàng rào bảo vệ: Thoa kem dưỡng ẩm chứa Ceramide, Niacinamide hoặc B5 ngay sau khi làm sạch để làm dịu và tái tạo màng bảo vệ da.