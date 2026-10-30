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    Tẩy tế bào chết bằng cà phê: Mịn màng hay đang tự làm rách da?

    Tẩy tế bào chết bằng cà phê: Mịn màng hay đang tự làm rách da?

    Trúc Đặng
    Trúc Đặng

    Làm sạch da mỗi ngày bằng các sản phẩm tẩy tế bào chết dạng hạt (scrub cà phê, muối biển, vỏ hạt) vì tin rằng lực chà xát càng mạnh thì da càng sạch láng? Thực chất, thói quen lạm dụng này đang âm thầm tạo ra hàng ngàn tổn thương vi mô, phá hủy màng bảo vệ da và mở đường cho vi khuẩn bùng phát.

    Cách đơn giản để phục hồi làn da

    Giảm tối đa tần suất cơ học: Chỉ nên sử dụng scrub cơ học tối đa 1 lần/tuần với lực massage cực kỳ nhẹ nhàng, tuyệt đối không dùng lực tì miết lên da.

    Chuyển hướng sang tẩy tế bào chết hóa học: Ưu tiên sử dụng các hoạt chất AHA (Glycolic/Lactic Acid) hoặc BHA (Salicylic Acid) ở nồng độ nhẹ. Chúng giúp nới lỏng liên kết tế bào chết tự nhiên mà không gây ma sát tổn thương bề mặt da.

    Củng cố hàng rào bảo vệ: Thoa kem dưỡng ẩm chứa Ceramide, Niacinamide hoặc B5 ngay sau khi làm sạch để làm dịu và tái tạo màng bảo vệ da.

    Hạt cà phê chà da mỗi ngày: Mịn màng hay đang tự làm rách da? - Ảnh 1.

    Hạt cà phê chà da mỗi ngày: Mịn màng hay đang tự làm rách da?

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