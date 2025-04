Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh: Đi để biết sức chịu đựng đến đâu

Nỗ lực trở lại tốp 20 thế giới

Trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF), Nguyễn Thùy Linh xếp hạng 27 với 44,560 điểm, trong khi thứ hạng tốt nhất mà cô từng đạt được là hạng 20 thế giới (tháng 10.2023). Vì thế, mục tiêu của tay vợt này là nỗ lực tích lũy điểm để quay trở lại tốp 20.

Nguyễn Thùy Linh không ngừng nỗ lực ở đấu trường quốc tế ảnh: Độc Lập

Đáng chú ý, trên bảng xếp hạng World Tour, tay vợt số 1 VN hiện xếp hạng 8 với 23,120 điểm. Thành tích thi đấu khá tốt ở các giải trong hệ thống World Tour giúp tay vợt của đơn vị Đồng Nai có được thứ hạng đầy khả quan. Nếu giữ được trong tốp 8 đến thời điểm cuối năm, Nguyễn Thùy Linh sẽ giành quyền tham dự World Tour Final danh giá với tiền thưởng hấp dẫn.

Với cầu lông chuyên nghiệp, càng vươn lên thứ hạng cao, các VĐV càng có cơ hội tham dự những giải đấu lớn trong hệ thống World Tour. Đi kèm với đó là sự cạnh tranh đầy "khốc liệt". Không ít giải đấu, Nguyễn Thùy Linh phải dừng bước ngay từ vòng đầu tiên khi chạm trán với các đối thủ mạnh, xếp hạt giống cao. Ở giải đấu gần nhất là vô địch châu Á tại Trung Quốc, Nguyễn Thùy Linh dừng bước ngay từ vòng 1 bởi không may bốc thăm gặp phải đối thủ rất mạnh là Akane Yamaguchi (Nhật Bản, hạng 4 thế giới).

"Cứ cố gắng đi, để biết sức chịu đựng của mình đến đâu", Nguyễn Thùy Linh chia sẻ, đồng thời cũng là động viên bản thân sau giải vô địch châu Á vừa qua. Tay vợt số 1 VN đang tập luyện tích cực với mục tiêu chinh phục các giải quốc tế nhằm trở lại tốp 20 thế giới.

Chinh phục World Tour khu vực Đông Nam Á

Vào tháng 5 tới, khu vực Đông Nam Á thành tâm điểm của làng cầu lông thế giới khi liên tiếp đăng cai World Tour ở Thái Lan (từ ngày 13 - 18.5), Malaysia (từ ngày 20 - 25.5), Singapore (từ ngày 27.5 - 1.6), Indonesia (từ ngày 3 - 8.6). Nguyễn Thùy Linh đủ điều kiện tham dự tất cả các giải đấu này và cô cũng lên kế hoạch tham dự giải, trong đó ưu tiên thi đấu 2 giải là Malaysia thuộc hệ thống World Tour Super 500 và Indonesia thuộc hệ thống World Tour Super 1.000.

Thông tin từ bộ môn cầu lông, Cục TDTT VN cho biết như mọi khi Nguyễn Thùy Linh sẽ không có HLV hay chuyên gia đi cùng khi cô tham dự các giải tour. Bởi lẽ chuyên gia Hariawan (Indonesia) được thuê để huấn luyện cho cả đội tuyển cầu lông VN. Chuyên gia này chỉ đi cùng đội tuyển cầu lông VN khi tham dự các giải như vô địch châu Á, SEA Games, Olympic… Thời gian còn lại ông sẽ "trực chiến" ở Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, huấn luyện cho cả đội tuyển lẫn tuyển trẻ cầu lông VN. Nguyễn Thùy Linh ngoài thi đấu các tour cá nhân sẽ trở về đây tập luyện và có sự hỗ trợ của chuyên gia Hariawan như các tuyển thủ khác.

Đi thi đấu quốc tế mà không có HLV hay chuyên gia đi cùng là thiệt thòi cho Nguyễn Thùy Linh nhưng như cô nhiều lần chia sẻ, đây là lý do bất khả kháng bởi vấn đề kinh phí. Việc cạnh tranh ở các giải cầu lông trong hệ thống World Tour ở khu vực Đông Nam Á cũng khó khăn không kém so với các khu vực khác. Thậm chí mức độ cạnh tranh còn khó hơn so với các giải cùng hệ thống ở châu Âu bởi thu hút nhiều tay vợt châu Á, Đông Nam Á nằm trong tốp đầu cầu lông thế giới.