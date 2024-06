Taylor Swift lên tiếng ủng hộ Lady Gaga giữa tin đồn mang thai

Hình ảnh Gaga trong chiếc váy đen với vòng eo lớn đã trở thành đề tài bàn tán trong những ngày qua. Theo nhiều tin đồn, nữ ca sĩ đang mang đứa con đầu lòng với bạn đời Michael Polansky. Nhưng mới đây, trên nền tảng TikTok, Gaga đã công khai bác bỏ tin đồn cô đang mang thai.

Vòng eo lớn khiến Gaga bị cho là đang mang thai The Sun

Nữ ca sĩ viết cho 9,3 triệu người theo dõi của mình rằng: "Tôi không có thai, chỉ khóc rất nhiều ở phòng thể hình thôi". Nhiều người tinh ý nhận ra Gaga cũng nhắc đến ca khúc Down Bad của Taylor Swift, nằm trong album "bom tấn" The Tortured Poets Department ra mắt gần đây.

Điều bất ngờ là Taylor cũng đã nhìn thấy đoạn video này và phản hồi lại trong phần bình luận: "Tất cả chúng ta nên đồng thuận rằng việc bình luận về cơ thể của phụ nữ là vô trách nhiệm và là hành vi xâm phạm. Gaga không nợ ai lời giải thích nào và bất kỳ người phụ nữ nào cũng thế".

Gaga gần đây đã phát hành bộ phim ca nhạc cho chuyến lưu diễn The Chromatica Ball vào năm 2022. Bộ phim kết thúc bằng một đoạn ngắn tiết lộ album phòng thu thứ 7 của cô sắp sửa ra mắt. Tuy vậy, thông tin tính cho đến nay vẫn được giữ kín, chỉ biết có nhiều khả năng sẽ ra mắt nội trong năm nay.

Sắp tới, Gaga cũng sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình sau A Star is Born và House of Gucci với vai Harley Quinn trong bộ phim nhạc kịch rất được mong đợi là Joker: Folie à Deux, dự kiến ra rạp vào ngày 4.10.

Tạo hình của Gaga trong Joker: Folie à Deux Variety

Trong khi đó, Taylor Swift vẫn tiếp tục lưu diễn vòng quanh thế giới với thương hiệu The Eras Tour thành công vang dội của mình. Swift gần đây đã biểu diễn ở Pháp và sắp tới sẽ trải qua mùa hè ở Anh.

Nữ ca sĩ cũng bổ sung danh sách trình diễn với một loạt bài hát từ album The Tortured Poets Department. Chính nhờ hiệu ứng nói trên mà gần đây nó đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần thứ 6 liên tiếp. Đây là album đầu tiên đạt được thành tích như trên kể từ khi One Thing at a Time của Morgan Wallen dẫn đầu trong 12 tuần liền, từ tháng 3.2023.