Lady Gaga được trả 12 triệu USD khi đóng 'Joker: Folie à Deux'

Bên cạnh mức thù lao của Lady Gaga, nguồn tin còn tiết lộ nhiều thông tin khác về dự án Joker: Folie à Deux (đạo diễn Todd Phillips) đang được sản xuất.

Cụ thể, bạn diễn của cô, tài tử Joaquin Phoenix - nam chính đóng Joker, được trả thù lao 20 triệu USD. Ca sĩ Lady Gaga vào vai Harley Quinn, bạn gái của Joker.

Kinh phí sản xuất của phim Joker: Folie à Deux lên đến 200 triệu USD W.B

Song, điều đáng ngạc nhiên hơn là kinh phí của phần phim hậu truyện về gã hề điên loạn của thành phố tội phạm Gotham lên tới con số 200 triệu USD - ngang với một phim siêu anh hùng đắt đỏ của nhiều hãng khác, mặc dù nhà làm phim Todd Phillips không lèo lái tác phẩm này theo hướng giải trí như nhiều phim tương tự.

Kinh phí sản xuất phần phim đầu, ra mắt năm 2019, chỉ 60 triệu USD, nhưng tổng doanh thu toàn cầu của phim lên đến trên 1 tỉ USD. Đồng thời, phim cũng nhận 11 đề cử Oscar, tài tử Joaquin Phoenix thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Joker: Folie à Deux được cho là nằm trong dòng chảy những phim bị "thổi" kinh phí trong quá trình sản xuất, giống với các phim siêu anh hùng khác thời gian gần đây cũng như các phim mà hãng Warner Bros. phát hành. Ví dụ, phim The Flash do hãng này phát hành có số tiền sản xuất lên đến 300 triệu USD, còn The Marvels của hãng Marvel có kinh phí lên đến 274,8 triệu USD.

Một thông tin đáng chú ý khác về Joker: Folie à Deux: nếu phần đầu là phim chính kịch thì phần phim hậu truyện có yếu tố ca nhạc. Các nhà sản xuất đang đẩy nhanh quá trình thực hiện để phim kịp ra mắt khán giả vào ngày 4.10.