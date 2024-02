'Madame Web' thất bại thảm hại, Sony xem lại kế hoạch sản xuất phim hậu truyện

Sony, hãng đang sở hữu bản quyền nhân vật, ngay lập tức đã phải cân nhắc lại hướng đi lâu dài của Madame Web.

Phim Madame Web (đạo diễn: S. J. Clarkson) nhận về những phản hồi không mong đợi từ các nhà phê bình - mức chấm chỉ 13% trên Rotten Tomatoes (nhận "cà chua thối") và trở thành phim có mức chấm thấp nhất trong dòng phim siêu anh hùng gần một thập niên qua.

Diễn viên Dakota Johnson trong Madame Web SONY

Mặc dù chọn phát hành ngay dịp lễ tình nhân 14.2, nhưng trong 6 ngày đầu xuất xưởng ở thị trường Bắc Mỹ, Madame Web có doanh thu khiêm tốn: 26,2 triệu USD. Doanh thu quốc tế của tác phẩm, từ 61 thị trường, đạt 25,7 triệu USD. Doanh thu này tạo nên "kỷ lục" hiếm thấy trong lịch sử phòng vé Hollywood: hiếm có tác phẩm nào chuyển thể từ nhân vật của hãng Marvel có khởi đầu tệ như thế.

Năm 2023, phòng vé chứng kiến sự trồi sụt (sụt là chủ yếu) của dòng phim siêu anh hùng, mà điển hình là những bộ phim bị "dội bom" về doanh thu lẫn ý tưởng như Ant-Man and the Wasp: Quantumania vào dịp đầu năm và The Marvels vào dịp cuối năm.

Riêng với Sony, đây là lần tiếp theo hãng rơi vào "thế khó" bởi vào năm 2022, bộ phim chuyển thể Morbius có tài tử Jared Leto đóng chính, cũng chuyển thể từ truyện tranh Marvel, bị chê bai thậm tệ về chất lượng với mức chấm chỉ 15% trên Rotten Tomatoes. "Lời nguyền" Morbius năm nay đã được Madame Web "phá bỏ".

Đầu năm 2024, phim siêu anh hùng về nhân vật Marvel tiếp tục bị chê, khiến hãng phát hành cân nhắc lại đường hướng SONY

Sony, cũng như các hãng khác là Marvel và DC, đang ra sức mở rộng hàng loạt dự án ngoại truyện, hậu truyện của họ qua các nhân vật siêu anh hùng truyện tranh. Thế nhưng tình hình phát hành Madame Web khiến Sony (hãng mới nhất có phim không đạt chất lượng và việc chiếu phim cũng không như kỳ vọng) bị ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài.

Madame Web dường như khó có khả năng được làm tiếp phần hậu truyện do Dakota Johnson đóng chính, theo The Hollywood Reporter. Trong tác phẩm này, các nhà làm phim giới thiệu những nhân vật mới nhằm làm bàn đạp để khai thác sâu hơn trong các phần tiếp theo, nhưng ý tưởng ấy có vẻ đi vào ngõ cụt với tình hình hiện tại.