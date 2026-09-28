Taylor Swift thắng lớn giải MTV

Reuters đưa tin ngày 28.9, lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) vừa diễn ra tại Los Angeles (Mỹ). Nữ ca sĩ Taylor Swift tiếp tục khẳng định vị thế khi ẵm giải thưởng quan trọng nhất - Video của năm, cho MV The Fate of Ophelia. Bài hát này cũng là đĩa đơn mở màn cho album The Life of a Showgirl ra mắt năm 2025 của cô.

Theo ghi nhận từ hãng tin Reuters, khi bước lên bục nhận giải, Taylor Swift xúc động dành tặng chiến thắng này cho cố ca sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton, người vừa qua đời vào tháng 8 vừa qua ở tuổi 80. Nữ ca sĩ ca ngợi huyền thoại âm nhạc là "người trình diễn xuất sắc nhất" và bày tỏ sự may mắn khi được sống cùng thời đại với bà.

Ca sĩ Taylor Swift trên thảm đỏ lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 tại Los Angeles (Mỹ) hôm 27.9 Ảnh: Reuters

Cũng tại sự kiện, hãng tin Reuters cho biết Taylor Swift còn được xướng tên ở giải thưởng danh dự MTV VMA Artist Director Honors lần đầu tiên được trao. Trong sự nghiệp của mình, cô đã tự tay viết kịch bản và làm đạo diễn cho 18 MV, bao gồm cả đĩa đơn mới Patient Zero vừa được cô trình diễn trên sân khấu buổi lễ. Nữ ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn tới khán giả, khẳng định chính tình cảm của người hâm mộ là động lực lớn nhất để cô gắn bó với công việc sau ống kính.

Bên cạnh Taylor Swift, sự kiện năm nay cũng chứng kiến nhiều khoảnh khắc đáng chú ý. Hãng tin Reuters thông tin nữ ca sĩ Madonna được vinh danh là Nghệ sĩ của năm. Màn hợp tác giữa bà và Carpenter trong ca khúc Bring Your Love cũng giành giải Sản phẩm kết hợp xuất sắc nhất. Chia sẻ về đàn em, Madonna hóm hỉnh cho biết cả hai phối hợp rất ăn ý dù có những thói quen trái ngược.

Ở hạng mục Video nhạc pop xuất sắc nhất, thành viên Lisa của nhóm BlackPink được xướng tên chiến thắng với ca khúc solo Dream. Xuất hiện trong bộ trang phục màu đen cùng phần tay áo tua rua nổi bật, nữ thần tượng nghẹn ngào ôm chiếc cúp và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cộng đồng người hâm mộ (Lillies) đã luôn đồng hành, ủng hộ cô.

Theo Reuters, các giải thưởng lớn nhất của sự kiện đều do chính khán giả toàn cầu bỏ phiếu bình chọn.

Lisa nâng cao chiếc cúp VMAs, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ sau chiến thắng với ca khúc solo Dream Ảnh: Reuters

Tranh cãi quanh phiên bản mở rộng

Dù có chiến thắng vang dội, Taylor Swift vẫn đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Theo tờ The Guardian, việc nữ ca sĩ bất ngờ tung phiên bản mở rộng The Encore cho album The Life of a Showgirl khiến công chúng hoài nghi đây là chiêu bài nhắc nhở hội đồng trao giải Grammy, hoặc nhằm chặn đường lên đỉnh bảng xếp hạng của đối thủ. Trước đó, dù từng tuyên bố giữ nguyên bản album 12 bài, cô vẫn tung ra tới 34 phiên bản đĩa khác nhau để đẩy doanh số. Việc tiếp tục nhồi nhét thêm bài mới bị đánh giá là khiến dự án kéo dài lê thê và làm loãng thông điệp ban đầu.

Điểm mang đậm "chất Taylor Swift" nhất ở các ca khúc mới chính là sự đáp trả quyết liệt bằng âm nhạc. Nữ ca sĩ đã cắt gọt bớt sự dông dài ở album gốc để tập trung vào giai điệu bắt tai. Trong đó, Patient Zero gây chú ý nhờ tiếng violin Celtic trầm buồn, còn Pink Clouding mang đến lời xin lỗi gửi người yêu cũ.

Tuy nhiên, sự tinh tế đó nhanh chóng bị lu mờ bởi các ca khúc còn lại. Bài hát Cleveland! nói về tình cảm với bạn trai Travis Kelce lại mang đậm sự tự mãn. Tờ The Guardian phân tích, Taylor Swift đang rơi vào vòng lặp luẩn quẩn: càng than phiền về những kẻ ghét mình, cô lại càng viết nhạc công kích họ, để rồi nhận về thêm chỉ trích và lại... tiếp tục sáng tác đáp trả. Việc ra mắt quá nhiều sản phẩm rời rạc trong thời gian ngắn đang làm sự sáng tạo của cô giảm đi rõ rệt. Theo The Guardian, có lẽ điều tốt nhất cho nữ ca sĩ lúc này là tạm nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng nghệ thuật.