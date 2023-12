Taylor Swift trở thành tỉ phú và hạnh phúc bên bạn trai ở tuổi 34

Sự nghiệp tưởng bị nhấn chìm bởi những scandal ầm ĩ nhưng trái lại, Taylor ngày càng xuất hiện mạnh mẽ và bùng nổ. Chủ nhân bản hit Look What You Made Me Do chứng minh hùng hồn rằng chẳng ai có thể làm gục ngã được cô. Bằng chứng là các sản phẩm âm nhạc của Taylor luôn được công chúng đón nhận nhiệt tình, người đẹp 8X liên tiếp nhận được các giải thưởng danh giá, được vinh danh là "nữ hoàng nhạc pop" hay "nghệ sĩ của thập kỷ". Cô được Billboard xác nhận là nghệ sĩ nữ có nhiều album đứng vị trí số 1 Billboard nhất trong lịch sử phát hành.