Tế bào gốc có thể lưu trữ đến 50 năm

Tế bào gốc và y học tái tạo

Ngân hàng mô, Trung tâm Tế bào gốc (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) đã chính thức khai trương ngày 25.11. Ngân hàng này sẽ lưu trữ các dòng tế bào gốc từ máu rốn, mô mỡ, mô phôi... để sử dụng trong điều trị một số bệnh lý.

Tế bào gốc được bảo quản lâu dài cho điều trị nhiều bệnh lý, là "nguyên liệu" của y học tái tạo ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Chuyên gia của Trung tâm Tế bào gốc chia sẻ, việc lấy và lưu trữ tế bào gốc tốt nhất là ngay sau khi trẻ sinh ra, từ máu rốn, mô mỡ của mẹ..., lưu trữ được lên đến 50 năm. Chi phí lưu trữ phù hợp, cùng với dịch vụ tối ưu về chất lượng bảo quản và khai thác sử dụng.

Các bệnh lý có thể được điều trị bằng tế bào gốc bao gồm: thoái hóa cơ quan sinh sản, ung thư, thiếu máu di truyền, tổn thương não và nhiều bệnh lý khác liên quan đến tái tạo mô, cơ quan.

Trong sản khoa, ngân hàng này có ý nghĩa rất lớn trong thực hiện y học tái tạo, giúp tăng cường và phục hồi các chức năng liên quan đến sinh sản, điều trị các bệnh lý về hiếm muộn, lão hóa...

Ngân hàng sẽ cung cấp nguồn tế bào gốc phong phú để ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sinh sản và lão hóa. Điều này mang lại hy vọng lớn cho những bệnh nhân cần được điều trị bằng công nghệ tế bào gốc.

Tiến sĩ - bác sĩ Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết công nghệ tế bào gốc là chìa khóa mở ra nhiều hướng điều trị tiên tiến, an toàn và giàu tiềm năng cho người bệnh. Việc thành lập Ngân hàng mô khẳng định cam kết của bệnh viện về ứng dụng các thành tựu khoa học hiện đại trong thực hành lâm sàng, mang lại phương pháp tối ưu trong điều trị chất lượng cao, bắt kịp chuẩn quốc tế.

Ngân hàng mô, Trung tâm Tế bào gốc được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện lưu trữ và ứng dụng tế bào gốc phục vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ trẻ sơ sinh và tham gia vào các hoạt động điều trị y khoa chuyên sâu.

Trung tâm được trang bị tổ hợp thiết bị tiên tiến, gồm tủ nuôi cấy kiểm soát vi môi trường chính xác, hệ thống tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động, công nghệ phân tích chất lượng bằng kỹ thuật dòng chảy với khả năng đọc đến 10 kênh huỳnh quang, cùng hệ thống lưu trữ nitơ lỏng quy mô lớn có khả năng bảo quản trên 5.000 đơn vị tế bào gốc tạo máu.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiện là đơn vị y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam có khả năng lưu trữ nhiều dòng tế bào gốc, không chỉ là máu rốn mà còn có mô mỡ, mô phôi..., giúp tăng nguồn nguyên liệu để ứng dụng trong điều trị, trước thực tế nhu cầu lưu trữ mô và tế bào gốc ngày càng tăng, cùng sự tiến bộ của y học, để phục vụ khám chữa bệnh và nghiên cứu về y học tái tạo cho hiện tại và tương lai.

Tế bào gốc là những tế bào có khả năng tăng sinh, biệt hóa cao, có thể tự làm mới chính nó và tạo ra những dòng tế bào chuyên biệt thực hiện chức năng ở những mô, cơ quan khác nhau trong cơ thể. Hiện, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng liệu pháp tế bào gốc có thể điều trị các bệnh thoái hóa, điều trị các bệnh ung thư ác tính và sửa chữa các mô bị tổn thương trong nhiều bệnh lý. Đối với vô sinh nữ, tế bào gốc có thể được sử dụng để tái tạo buồng trứng và tạo noãn.



