Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tế bào gốc có thể lưu trữ đến 50 năm

Liên Châu
Liên Châu
25/11/2025 15:49 GMT+7

Tế bào gốc có thể lưu trữ đến 50 năm với điều kiện nghiêm ngặt về chuyên môn, giúp điều trị nhiều bệnh lý: thoái hóa cơ quan sinh sản, ung thư, thiếu máu di truyền và nhiều bệnh lý khác liên quan đến tái tạo mô, cơ quan.

Tế bào gốc và y học tái tạo

Ngân hàng mô, Trung tâm Tế bào gốc (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) đã chính thức khai trương ngày 25.11. Ngân hàng này sẽ lưu trữ các dòng tế bào gốc từ máu rốn, mô mỡ, mô phôi... để sử dụng trong điều trị một số bệnh lý.

Tế bào gốc có thể lưu trữ đến 50 năm - Ảnh 1.

Tế bào gốc được bảo quản lâu dài cho điều trị nhiều bệnh lý, là "nguyên liệu" của y học tái tạo

ẢNH: NGUYỄN THÀNH

Chuyên gia của Trung tâm Tế bào gốc chia sẻ, việc lấy và lưu trữ tế bào gốc tốt nhất là ngay sau khi trẻ sinh ra, từ máu rốn, mô mỡ của mẹ..., lưu trữ được lên đến 50 năm. Chi phí lưu trữ  phù hợp, cùng với dịch vụ tối ưu về chất lượng bảo quản và khai thác sử dụng. 

Các bệnh lý có thể được điều trị bằng tế bào gốc bao gồm: thoái hóa cơ quan sinh sản, ung thư, thiếu máu di truyền, tổn thương não và nhiều bệnh lý khác liên quan đến tái tạo mô, cơ quan.

Trong sản khoa, ngân hàng này có ý nghĩa rất lớn trong thực hiện y học tái tạo, giúp tăng cường và phục hồi các chức năng liên quan đến sinh sản, điều trị các bệnh lý về hiếm muộn, lão hóa... 

Ngân hàng sẽ cung cấp nguồn tế bào gốc phong phú để ứng dụng trong điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sinh sản và lão hóa. Điều này mang lại hy vọng lớn cho những bệnh nhân cần được điều trị bằng công nghệ tế bào gốc.

Tiến sĩ - bác sĩ Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết công nghệ tế bào gốc là chìa khóa mở ra nhiều hướng điều trị tiên tiến, an toàn và giàu tiềm năng cho người bệnh. Việc thành lập Ngân hàng mô khẳng định cam kết của bệnh viện về ứng dụng các thành tựu khoa học hiện đại trong thực hành lâm sàng, mang lại phương pháp tối ưu trong điều trị chất lượng cao, bắt kịp chuẩn quốc tế.

Ngân hàng mô, Trung tâm Tế bào gốc được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế, thực hiện lưu trữ và ứng dụng tế bào gốc phục vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ trẻ sơ sinh và tham gia vào các hoạt động điều trị y khoa chuyên sâu. 

Trung tâm được trang bị tổ hợp thiết bị tiên tiến, gồm tủ nuôi cấy kiểm soát vi môi trường chính xác, hệ thống tách tế bào gốc máu cuống rốn tự động, công nghệ phân tích chất lượng bằng kỹ thuật dòng chảy với khả năng đọc đến 10 kênh huỳnh quang, cùng hệ thống lưu trữ nitơ lỏng quy mô lớn có khả năng bảo quản trên 5.000 đơn vị tế bào gốc tạo máu.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hiện là đơn vị y tế công lập đầu tiên tại Việt Nam có khả năng lưu trữ nhiều dòng tế bào gốc, không chỉ là máu rốn mà còn có mô mỡ, mô phôi..., giúp tăng nguồn nguyên liệu để ứng dụng trong điều trị, trước thực tế nhu cầu lưu trữ mô và tế bào gốc ngày càng tăng, cùng sự tiến bộ của y học, để phục vụ khám chữa bệnh và nghiên cứu về y học tái tạo cho hiện tại và tương lai.

Tế bào gốc là những tế bào có khả năng tăng sinh, biệt hóa cao, có thể tự làm mới chính nó và tạo ra những dòng tế bào chuyên biệt thực hiện chức năng ở những mô, cơ quan khác nhau trong cơ thể.

Hiện, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng liệu pháp tế bào gốc có thể điều trị các bệnh thoái hóa, điều trị các bệnh ung thư ác tính và sửa chữa các mô bị tổn thương trong nhiều bệnh lý. Đối với vô sinh nữ, tế bào gốc có thể được sử dụng để tái tạo buồng trứng và tạo noãn.


Tin liên quan

Bệnh nhân bất ngờ về chi phí ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu ác tính

Bệnh nhân bất ngờ về chi phí ghép tế bào gốc điều trị bệnh máu ác tính

Các phương pháp ghép tế bào gốc hiện đại đã được áp dụng tại Bệnh viện Bạch Mai với tỷ lệ thành công cao điều trị một số bệnh máu ác tính. Với hỗ trợ của bảo hiểm y tế, chưa đến 50 triệu đồng, người bệnh có cơ hội được ghép tế bào gốc.

Người Việt chi số tiền lớn ra nước ngoài điều trị bằng liệu pháp tế bào gốc

Khám phá thêm chủ đề

bệnh viện phụ sản hà nội ngân hàng mô Tế bào gốc Sinh sản Cuống rốn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận