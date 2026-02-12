Techcombank Private: Kiến tạo tương lai quản lý gia sản tại Việt Nam

Thị trường quản lý gia sản bước vào giai đoạn tăng trưởng mới

Việt Nam đang ở thời điểm bản lề trong hành trình phát triển kinh tế. Đà tăng trưởng bền vững, vị thế thị trường vốn ngày càng được nâng cao và sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nhân đã tạo nền tảng cho tốc độ tích lũy tài sản chưa từng có.

Trong thập kỷ tới, số lượng cá nhân siêu giàu và thịnh vượng được dự báo tăng nhanh, dẫn dắt bởi các nhà sáng lập, chủ doanh nghiệp, chuyên gia và các thế hệ kế thừa. Cùng với đó, nhu cầu quản lý gia sản có sự chuyển mình dịch rõ rệt, từ một dịch vụ còn non trẻ thành một trong những thị trường quản lý gia sản năng động và cạnh tranh nhất khu vực. Cùng với tốc độ tích lũy tài sản ngày càng cao, quá trình kế thừa và tiếp nối gia sản giữa các thế hệ và mức độ hội nhập tài chính toàn cầu ngày càng sâu rộng, nhu cầu của khách hàng cũng thay đổi rõ rệt.

Ngày nay, nhóm khách hàng giàu và siêu giàu không chỉ tìm kiếm sản phẩm đầu tư; mà còn kỳ vọng một mô hình tư vấn toàn diện, kết hợp giữa năng lực số liền mạch, khả năng tiếp cận cơ hội kinh doanh toàn cầu và một đối tác đáng tin cậy có thể vừa thấu hiểu được khách hàng cả trong đời sống cá nhân lẫn sự phức tạp trong hoạt động kinh doanh.

"Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với sự gia tăng nhanh chóng của nhu cầu quản lý gia sản trong một bộ phận khách hàng", Nguyễn Vân Linh, Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ, Techcombank chia sẻ. "Khách hàng của chúng tôi là những nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp và thế hệ kế thừa. Họ cần các giải pháp toàn diện, xuyên suốt các giai đoạn tạo lập, bảo toàn, chuyển giao và kiến tạo di sản - với mức độ tinh tế tương đương các ngân hàng private hàng đầu thế giới".

Sự chuyển dịch này còn được thúc đẩy bởi một thế hệ khách hàng mới, những người đề cao mối quan hệ đồng hành bền chặt và tầm quan trọng của những tư vấn tài chính, song hành cùng trải nghiệm số đẳng cấp quốc tế.

"Vai trò của chúng tôi là kết nối các chuẩn mực toàn cầu với sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam", bà Linh cho biết thêm. "Dù khách hàng đang lên kế hoạch du học cho con, xây dựng danh mục đầu tư đa dạng, hay tái cấu trúc doanh nghiệp để mở rộng quy mô ra quốc tế, họ đều kỳ vọng vào một dịch vụ tư vấn đẳng cấp thế giới - được triển khai trên nền tảng thấu hiểu bối cảnh Việt Nam".

Quy mô dẫn đầu và mô hình tư vấn chuyên nghiệp

Techcombank Private giữ vị thế dẫn đầu thị trường nhờ quy mô lớn và nền tảng tổ chức vững mạnh. Ngân hàng hiện quản lý hơn 428 nghìn tỉ đồng tài sản và nắm giữ trên 50% thị phần phân khúc khách hàng thuộc giới siêu giàu, qua đó trở thành thương hiệu private banking lớn và có ảnh hưởng bậc nhất tại Việt Nam.

Trọng tâm của mô hình là Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Private (PCRM) - những chuyên gia được đào tạo theo chuẩn quốc tế, đóng vai trò tư vấn chiến lược và đồng hành dài hạn cùng khách hàng. Cách tiếp cận của Techcombank Private không dừng ở giao dịch tài chính, mà là kiến tạo giải pháp dựa trên phân tích chuyên sâu và thấu hiểu mục tiêu, bối cảnh kinh doanh cũng như tham vọng cá nhân của từng khách hàng.

"Chúng tôi khác biệt nhờ dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, không chỉ là giao dịch tài chính đơn thuần", bà Linh nhấn mạnh. "Cách tiếp cận của Techcombank Private là cùng khách hàng kiến tạo giải pháp, dựa trên phân tích chặt chẽ và sự thấu hiểu sâu sắc về mục tiêu, bối cảnh và tham vọng của họ - thay vì chỉ phân phối các sản phẩm dịch vụ tài chính".

Khách hàng Techcombank Private được tiếp cận danh mục đầu tư đa dạng và được lựa chọn kỹ lưỡng, bao gồm ETF, iTracker ETF tổng hợp và các sản phẩm được thiết kế riêng. Những giải pháp này được phát triển trên nền tảng hệ sinh thái tài chính toàn diện của Techcombank. Cụ thể, khách hàng được hưởng lợi từ năng lực thị trường vốn và môi giới của Techcom Securities, các giải pháp bảo hiểm và hoạch định tài sản từ Techcom Life, cũng như quyền được tiếp cận các dự án bất động sản cao cấp và trái phiếu doanh nghiệp từ những nhà phát triển và tập đoàn hàng đầu Việt Nam.

Hơn cả một dịch vụ ngân hàng: Trải nghiệm "Red Carpet"

Private banking hiện đại ngày càng mở rộng sang chất lượng sống và trải nghiệm. Với giới siêu giàu châu Á, giá trị tài sản không chỉ nằm ở tăng trưởng, mà còn ở sự thuận tiện, riêng tư và cá nhân hóa. Techcombank Private hiện thực hóa triết lý này thông qua "Red Carpet Banking Experience". Nổi bật là phòng chờ riêng tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất; dịch vụ Global Concierge 24/7 hỗ trợ nhu cầu toàn cầu; cùng chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí tuyển chọn dành cho giới tinh hoa.

Chương trình Private Rewards cũng được thiết kế nhằm chuyển hóa các giao dịch tài chính hằng ngày thành đặc quyền về ẩm thực, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Cơ chế chia sẻ điểm thưởng trong gia đình giúp gia tăng sự gắn kết giữa các thế hệ, đồng thời nâng cao giá trị hành trình tài chính chung.

"Giá trị thực sự được tạo ra khi chúng tôi giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và nâng tầm trải nghiệm", bà Linh chia sẻ. "Đó chính là bản chất của private banking hiện đại mà Techcombank mong muốn đem tới cho khách hàng".

Để di sản luôn được sinh sôi, giá trị nảy lộc vượt thời

Khi Việt Nam từng bước tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao, bài toán kế thừa gia sản và phát huy sự tiếp nối liên tục giữa các thế hệ ngày càng trở nên quan trọng. Techcombank Private tiếp cận vấn đề này thông qua chiến lược gắn kết dài hạn, không chỉ giới hạn ở thế hệ khách hàng hiện tại mà mở rộng sang cả những thế hệ tương lai.

Trong chiến lược quản lý gia sản dài hạn, Techcombank Private xác định Chương trình Quản lý tài chính cho thế hệ tiếp nối vượt trội là một trụ cột cốt lõi, xuất phát từ quan điểm: tạo dựng và gìn giữ tài sản bền vững phải được chuẩn bị qua nhiều thế hệ. Chương trình 2026 được thiết kế để kết nối, trang bị cho thế hệ kế thừa của khách hàng Private một chương trình mang tính trải nghiệm sâu, hướng tới tương lai của thế hệ tiếp nối.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức tài chính nền tảng, chương trình tập trung mạnh vào năng lực lãnh đạo, tinh thần khởi nghiệp và tư duy chiến lược, với điểm nhấn là thử thách kinh doanh xoay quanh chủ đề trí tuệ nhân tạo (AI) - phản ánh những lực lượng đang tái định hình kinh tế và các ngành công nghiệp toàn cầu. Người tham gia được khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, tư duy dựa trên dữ liệu, các mô hình kinh doanh sáng tạo vào các tình huống thực tiễn, qua đó nuôi dưỡng chiều sâu tư duy và tinh thần trách nhiệm trong quản trị tài sản.

Thông qua cách tiếp cận này, Techcombank Private hướng tới việc trang bị cho thế hệ kế cận tư duy, năng lực và tinh thần trách nhiệm để tham gia vào quá trình quản lý gia sản một cách thận trọng và dài hạn – đảm bảo sự kế thừa của giá trị gia đình, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong một thế giới ngày càng số hóa và phức tạp.

"Di sản được xây dựng qua nhiều thế hệ", bà Vân Linh nhấn mạnh. "Việc chuẩn bị sớm cho thế hệ kế cận giúp chúng tôi bảo vệ tài sản, giá trị và tác động dài hạn. Đó cũng chính là cam kết sâu sắc nhất của Techcombank Private - đồng hành cùng khách hàng trong mọi chặng đường thành công, để di sản luôn được sinh sôi, giá trị nảy lộc vượt thời".