Techcombank và cơ quan thuế: Hỗ trợ hộ kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt

Với nhiều giải pháp toàn diện, Techcombank góp phần tích cực cùng cơ quan thuế và các bên hữu quan hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 80% giao dịch số vào năm 2030.

Techcombank và cơ quan thuế: "Cánh tay nối dài" hỗ trợ hộ kinh doanh

Chung tay "gỡ khó" cùng hộ kinh doanh

Đồng hành cùng chủ trương từ chính phủ các cơ quan thuế các cấp, Techcombank không chỉ cung cấp hạ tầng thanh toán mà còn đóng vai trò là đơn vị tư vấn, giúp Hộ kinh doanh "gỡ khó" trong quá trình chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang hiện đại:

Cập nhật và thực thi chính sách thuế: Phối hợp cùng cơ quan thuế phổ biến các quy định về hóa đơn điện tử, thuế khoán và các chính sách ưu đãi mới nhất giúp tiểu thương/Hộ kinh doanh nắm bắt kịp thời. Tư vấn thuế miễn phí cho khách hàng hộ kinh doanh.

Minh bạch hóa dòng tiền, hỗ trợ thanh toán thông minh không tiền mặt: Thông qua việc khuyến khích sử dụng QR Code và các giải pháp ngân hàng số, Techcombank giúp các chủ hộ dễ dàng đối soát doanh thu, tách bạch chi tiêu cá nhân và kinh doanh, từ đó hỗ trợ kê khai thuế chính xác, giảm thiểu sai sót.

An toàn và thông suốt: Ngân hàng tập trung đầu tư công nghệ, đảm bảo hệ thống thanh toán luôn an toàn, nhanh chóng, đáp ứng đúng yêu cầu của cơ quan Thuế về việc tạo điều kiện tốt nhất cho người dân thực hiện giao dịch.

Tiểu thương tập làm quen với máy bán hàng, xuất hóa đơn điện tử ẢNH: TECHCOMBANK

Giải pháp về thuế toàn diện cho tiểu thương/hộ kinh doanh trong kỷ nguyên mới

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, Techcombank mang đến hệ sinh thái giải pháp chuyên biệt phối hợp cùng mạng lưới đối tác uy tín dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh, bao gồm:

Tư vấn và kê khai thuế: Miễn phí 3 tháng dịch vụ tư vấn, kê khai, nộp báo cáo thuế.

Công cụ số: Miễn phí 1 năm phần mềm bán hàng, chữ ký số, 2.000 hóa đơn điện tử.

Chuyển đổi lên doanh nghiệp: Miễn phí thủ tục đăng ký doanh nghiệp và phần mềm kế toán trị giá gần 9 triệu đồng.

"Trong quá trình đi sâu, đi sát với từng hộ kinh doanh, lắng nghe để thấu hiểu khách hàng, chúng tôi nhận ra rằng không có tiểu thương nào giống nhau. Vì vậy, Techcombank đã đúc kết kinh nghiệm thực tế, đồng thời ứng dụng AI và dữ liệu lớn để phân tích và xác định các vấn đề đến từng chi tiết. Từ đó, ngân hàng đã chia tiểu thương thành các khu vực khác nhau, cho ra đời bộ giải pháp "cá nhân hóa", đơn giản, dễ dùng, giúp từng nhóm tiểu thương vận hành việc buôn bán kinh doanh hiệu quả và tối ưu chi phí. Song song, chúng tôi luôn sát sao cùng các chỉ đạo của cơ quan Thuế các cấp để đưa ra những giải pháp tối ưu và đồng hành tốt nhất cùng hộ kinh doanh trong quá trình thực thi tốt nhất các quy định về thuế và chuyển đổi số một cách thuận lợi dễ dàng nhất", ông Hoàng Trọng Hiếu - Giám đốc cao cấp phát triển giải pháp tín dụng, Khối Ngân hàng bán lẻ Techcombank chia sẻ.

Thúc đẩy thanh toán số an toàn hiệu quả

Với lợi thế là ngân hàng số dẫn đầu, Techcombank còn cung cấp các giải pháp tài chính số hiện đại cho tiểu thương như thu hộ qua QR Code, SmartPOS, SoftPOS, kết nối tài khoản với eTax Mobile để nộp thuế thuận tiện và đúng thời hạn, giải pháp vay tín chấp ShopCash, ShopCredit với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, đáp ứng nhu cầu vốn của các hộ kinh doanh.

Thanh toán QR Code đa năng: Giúp giao dịch diễn ra tức thì, phù hợp với xu hướng mua sắm không tiền mặt của người dân hiện nay.

Quản lý tài chính 24/7: Ứng dụng ngân hàng số thông minh giúp chủ hộ nắm bắt tình hình kinh doanh mọi lúc mọi nơi, tự động hóa các báo cáo dòng tiền.

Tiếp cận vốn vay ưu đãi: Dựa trên lịch sử giao dịch số minh bạch, Hộ kinh doanh có thể dễ dàng tiếp cận các gói tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh với thủ tục đơn giản và thời gian phê duyệt nhanh chóng.

Ưu đãi hoàn tới 600.000 đồng khi liên kết QR Techcombank với phần mềm bán hàng, tặng gói tư vấn thuế đến 7.5 triệu đồng ẢNH: TECHCOMBANK

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Techcombank và Cơ quan Thuế Việt Nam không chỉ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về thanh toán không dùng tiền mặt, mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là xây dựng một cộng đồng kinh doanh chuyên nghiệp, bền vững.



Techcombank miễn phí tài khoản số đẹp cho khách hàng doanh nghiệp - khởi đầu cho tách bạch dòng tiền kinh doanh

Việc chuyển đổi số không chỉ là tuân thủ quy định pháp luật mà còn là cơ hội để các hộ kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế số, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của quốc gia.