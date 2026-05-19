TEDx UEF 2026: Quy tụ dàn diễn giả đa lĩnh vực, khám phá nghệ thuật phía sau mỗi ý tưởng
Video Giáo dục

TEDx UEF 2026: Quy tụ dàn diễn giả đa lĩnh vực, khám phá nghệ thuật phía sau mỗi ý tưởng

Vũ Đoan
19/05/2026 14:00 GMT+7

TEDx UEF 2026 do sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức không chỉ là nơi lắng nghe những bài nói truyền cảm hứng, mà còn mở ra không gian đối thoại đa chiều giữa người trẻ với các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Có những ý tưởng chỉ thoáng qua rồi vụt mất nhưng cũng có những ý tưởng đủ sức chạm đến cảm xúc, mở ra những góc nhìn mới và tạo nên ảnh hưởng trong cách mỗi người suy nghĩ, sống và kết nối với thế giới xung quanh.

Sự kiện diễn ra vào tối 15.5.2026, quy tụ hơn 350 khách tham dự gồm đại diện nhà trường, giảng viên, doanh nghiệp đối tác cùng cộng đồng sinh viên quan tâm đến sáng tạo, tri thức và phát triển bản thân.

Lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa “Art” và “Article”, chủ đề năm nay “Art:icle - The Art Behind Every Idea” hướng đến việc khám phá nghệ thuật phía sau cách con người tư duy, giao tiếp và kiến tạo ý tưởng trong cuộc sống hiện đại.

TEDx UEF 2026 mang đến nhiều góc nhìn khác nhau từ của các chuyên gia, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân và nghệ sĩ, mở ra không gian đối thoại với nhiều lĩnh vực như giáo dục, kinh doanh, truyền thông, dịch vụ lưu trú và nghệ thuật.

9 bài nói chuyên đề tại sự kiện được xây dựng như một “article” mang góc nhìn riêng, góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm kết nối giữa tri thức, cảm xúc và tính ứng dụng thực tiễn.

