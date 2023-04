Tên lửa bắn vào Israel từ Lebanon, căng thẳng leo thang

Cảnh sát Israel đứng cạnh khói của đám cháy do tên lửa từ Lebanon gây ra ở Bezet, miền bắc Israel ngày 6.4 REUTERS

Reuters dẫn thông báo của quân đội Israel cho biết một loạt tên lửa đã được bắn từ Lebanon vào Israel ngày 6.4. Lực lượng Israel tuyên bố đã đánh chặn ít nhất một tên lửa khi còi báo động vang lên ở các thị trấn phía bắc gần biên giới.

Theo các hãng tin của Israel, khoảng 30 quả tên lửa đã được phóng từ Lebanon. Một nửa tên lửa trong số đó đã bị đánh chặn, trong khi 5 quả rơi xuống các khu vực của Israel. Dịch vụ xe cứu thương của Israel cho biết một người đàn ông đã bị thương nhẹ do mảnh đạn.

Chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm nhưng ba nguồn tin an ninh cho rằng các phe phái Palestine ở Lebanon chứ không phải lực lượng Hezbollah là bên đứng sau vụ bắn tên lửa. Israel đã có cuộc chiến kéo dài một tháng với Hezbollah vào năm 2006.

Trong khi đó, hai nguồn tin an ninh của Lebanon cho biết Israel đã đáp trả bằng ít nhất hai cuộc tấn công, sử dụng nhiều tên lửa. Thông tấn xã Quốc gia của Lebanon đưa tin pháo binh Israel đã bắn "nhiều quả đạn từ biên giới" về phía ngoại ô của hai ngôi làng. Người dân cũng cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn nhưng không có báo cáo ngay lập tức về thương vong. Tuy nhiên, theo AFP, quân đội Israel đã phủ nhận việc tấn công Lebanon để trả đũa.

Vụ tấn công tên lửa xảy ra trong bối cảnh ông Ismail Haniyeh, người đứng đầu lực lượng Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza, đang thăm Lebanon. Quân đội Lebanon và nhóm Hezbollah chưa lên tiếng về vụ tấn công này.

Truyền hình Israel đã chiếu hình ảnh những cột khói lớn bốc lên phía trên thị trấn Shlomi, phía bắc nước này. Đài truyền hình Kan đưa tin cho biết Cơ quan Hàng không Israel đã đóng cửa không phận phía bắc, bao gồm cả thành phố Haifa lớn nhất miền bắc Israel, đối với các chuyến bay dân sự.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem trong tháng Ramadan của người Hồi giáo. Cảnh sát chống bạo động Israel ngày 5.4 đã xông vào phòng cầu nguyện của nhà thờ Al-Aqsa với lý do đưa ra là nhằm đánh đuổi "những thanh niên vi phạm pháp luật và những kẻ kích động đeo mặt nạ" mà họ cho là đã cố thủ bên trong.

Israel cũng đang kỷ niệm Lễ Vượt qua, lễ quan trọng nhất của người Do Thái. Vì vậy, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã chuẩn bị tổ chức một cuộc đánh giá an ninh sau vụ bắn tên lửa từ Lebanon và triệu tập nội các an ninh.

"Không ai có thể thách thức chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước và người dân của mình", Ngoại trưởng Eli Cohen của Israel viết trên Twitter.