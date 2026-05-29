Tên lửa Blue Origin nổ tung trên bệ phóng, nhà cửa xung quanh rung chuyển

Hạo Nhiên
29/05/2026 11:03 GMT+7

Một tên lửa thuộc Hãng Blue Origin của tỉ phú Jeff Bezos đã nổ tung trên bệ phóng trong vụ thử nghiệm vào tối 28.5 (sáng 29.5 giờ Việt Nam), làm rung chuyển những ngôi nhà gần đó và khiến bầu trời đỏ rực.

Tên lửa Blue Origin nổ tung trên bệ phóng, nhà cửa xung quanh rung chuyển- Ảnh 1.

Ảnh trước và sau vụ thử nghiệm tên lửa New Glenn của Hãng Blue Origin

ảnh: ap/nasa space flight

AP dẫn thông báo của Hãng Blue Origin cho biết tên lửa New Glenn đã nổ tung trong quá trình thử nghiệm đốt động cơ trước vụ phóng vệ tinh được lên kế hoạch cho tuần sau. Không ai bị thương trong sự cố.

Cũng theo hãng tin này, vào khoảng 21 giờ tối 28.5 (giờ địa phương), nhiều ngôi nhà tại Mũi Canaveral và Cocoa Beach (bang Florida) đồng loạt rung chuyển, khiến người dân đổ lên mạng xã hội để tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tổ hợp phóng số 36, nơi đặt tên lửa New Glenn, có thể quan sát từ bãi biển gần đấy, và mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện những hình ảnh và đoạn clip ghi lại cảnh vụ nổ với quả cầu lửa màu cam.

"Còn quá sớm để biết nguyên nhân nhưng chúng tôi đã bắt tay vào cuộc điều tra", tỉ phú Bezos thông báo trên X, thêm rằng đó quả là ngày khó khăn cho Blue Origin.

Trước đó, tên lửa New Glenn đã tạm ngưng phóng sau khi đưa một vệ tinh vào nhầm quỹ đạo hồi tháng 4 vì trục trặc động cơ.

Vụ phóng hồi tháng 4 cũng đánh dấu lần phóng thứ 3 của tên lửa đẩy được Blue Origin kỳ vọng sẽ đưa các tàu đổ bộ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) lên mặt trăng. Trong số này có cả tàu đổ bộ sẽ đưa các phi hành gia đặt chân lên bề mặt vệ tinh tự nhiên của trái đất.

Trước khi xảy ra những sự cố gần đây, Blue Origin đi đúng tiến độ hướng đến mục tiêu phóng thử nguyên mẫu tàu đổ bộ mặt trăng vào mùa thu năm nay.

Bước đi mới của Trung Quốc trong kế hoạch chinh phục mặt trăng

Hồi đầu tuần, NASA đã ký với Blue Origin hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD để phóng bộ đôi xe tự hành trên mặt trăng trong vài năm tới, theo một phần của chương trình Artemis.

Giám đốc NASA Jared Isaacman hứa hẹn sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ ảnh hưởng nào xảy ra cho chương trình Artemis, bao gồm căn cứ trên mặt trăng, theo sau trục trặc xảy ra cho tên lửa của Blue Origin.

Cơn 'ác mộng' một lần nữa tái diễn trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) sau khi phần của Nga một lần nữa xảy ra tình trạng rò khí bất chấp một số nỗ lực khắc phục trước đó.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

