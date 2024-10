Tên lửa Iran bắn trúng căn cứ không quân Israel

Cụ thể, tờ The Times of Israel chiều 2.10 dẫn thông báo từ quân đội Israel cho hay tác động từ tên lửa do Iran phóng đã gây thiệt hại cho tòa nhà văn phòng và các khu vực bảo trì khác trong những căn cứ không quân bị trúng tên lửa.

Tuy nhiên, quân đội Israel khẳng định tất cả tác động của tên lửa do Iran phóng vào những căn cứ không quân đều bị họ xem là “không hiệu quả”, nghĩa là không gây tổn hại gì cho hoạt động liên tục của Không quân Israel (IAF).

Quân đội Israel còn khẳng định không có thiệt hại nào đối với máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, đạn dược và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Quân đội Israel lưu ý IAF vẫn tiếp tục hoạt động trong những giờ tiếp theo, bao gồm các cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut của Li Băng, hỗ trợ cho lực lượng trên bộ ở miền nam Li Băng và các cuộc tấn công ở Dải Gaza.

Một tòa nhà ở thành phố Hod HaSharon (Israel) bị phá hủy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, ngày 1.10.2024

ẢNH: AFP

The Times of Israel dẫn lời giới chức y tế Israel cho hay không có thương tích nghiêm trọng nào trong vụ tấn công tối 1.10 của Iran, chỉ có hai dân thường bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi chiều 2.10 tái tuyên bố Israel sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, nhấn mạnh quân đội Israel có khả năng “tiếp cận và tấn công bất kỳ điểm nào ở Trung Đông”.

Ông khẳng định “Hôm qua, Iran đã phóng khoảng 200 tên lửa vào Nhà nước Israel. Iran tấn công các khu dân cư và gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều dân thường. Nhờ hành vi dân sự đúng mực và khả năng phòng thủ chất lượng cao nên thiệt hại tương đối nhỏ”.

“Chúng tôi sẽ đáp trả, chúng tôi biết cách xác định những mục tiêu quan trọng, chúng tôi biết cách tấn công chính xác và mạnh mẽ”, ông nói thêm.

Gần 10 triệu người ở Israel đã vào hầm tránh bom vào tối 1.10, khi đạn và tên lửa đánh chặn phát nổ trên bầu trời.

IDF tuyên bố họ đã chặn được “một số lượng lớn” trong số khoảng 200 tên lửa do Iran phóng vào tối 1.10. Theo IDF, tên lửa phóng vào Israel tối 1.10 không phải là tên lửa bội siêu thanh như Iran đã tuyên bố.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng họ đã sử dụng tên lửa Fattah lần đầu tiên mà họ mô tả là “tên lửa bội siêu thanh”.

Vũ khí bội siêu thanh, bay với tốc độ trên Mach 5 (6.200km/giờ), gấp 5 lần tốc độ âm thanh, có thể đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa vì tốc độ và khả năng cơ động của loại tên lửa này. Iran mô tả Fattah có thể đạt tốc độ Mach 15.

IDF khẳng định Iran không sở hữu tên lửa bội siêu thanh và những tên lửa do Iran phóng vào Israel không có khả năng cơ động.

IDF tối 1.10 nói rằng lực lượng phòng không Israel “có hiệu quả” và Mỹ cũng tham gia bảo vệ Israel bằng cách phát hiện trước mối đe dọa từ Iran cũng như đánh chặn một số tên lửa.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran đối với tuyên bố trên của phía Israel.