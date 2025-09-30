Tên lửa Tomahawk mạnh ra sao mà Ukraine muốn có?

Ukraine có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nếu được Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk.

Khả năng này hé mở sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu hôm 28.9 rằng Mỹ đang xem xét yêu cầu của Kyiv về vũ khí tầm xa để chống lại Nga.

Ông Damian Murphy, Phó chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, cho biết đó là thông điệp rất rõ ràng: "Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông ấy thất vọng về ông Putin. Và có lẽ dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng cung cấp tên lửa Tomahawk cho thấy sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm và Mỹ sẵn sàng cân bằng cách tiếp cận xung đột để cung cấp cho Ukraine những vũ khí này."