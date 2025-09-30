Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tên lửa Tomahawk mạnh ra sao mà Ukraine muốn có?
Video Thế giới

Tên lửa Tomahawk mạnh ra sao mà Ukraine muốn có?

Thế Vinh
Thế Vinh
30/09/2025 20:53 GMT+7

Ukraine có thể nhận được tên lửa hành trình Tomahawk từ Mỹ để tấn công sâu vào Nga, một viễn cảnh mà Nga hôm 29.9 cho biết quân đội nước này đang phân tích, đồng thời cảnh báo có thể làm leo thang mạnh mẽ xung đột.

Ukraine có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga nếu được Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk.

Khả năng này hé mở sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu hôm 28.9 rằng Mỹ đang xem xét yêu cầu của Kyiv về vũ khí tầm xa để chống lại Nga.

Ông Damian Murphy, Phó chủ tịch cấp cao tại Trung tâm Tiến bộ Mỹ, cho biết đó là thông điệp rất rõ ràng: "Tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông ấy thất vọng về ông Putin. Và có lẽ dấu hiệu cho thấy họ sẵn sàng cung cấp tên lửa Tomahawk cho thấy sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm và Mỹ sẵn sàng cân bằng cách tiếp cận xung đột để cung cấp cho Ukraine những vũ khí này."

Tiêu điểm quốc tế ngày 30.9: Mỹ xem xét cấp Tomahawk cho Ukraine | Khắc tinh mới của UAV

Tiêu điểm quốc tế ngày 30.9: Mỹ xem xét cấp Tomahawk cho Ukraine | Khắc tinh mới của UAV

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 30.9.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin quốc tế đáng chú ý.

Mỹ nói đang xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, kêu gọi Nga 'thức tỉnh'

Ukraine tin tên lửa Tomahawk sẽ buộc Nga xuống thang, đàm phán?

tên lửa Tomahawk Tomahawk UKRAINE Nga Ukraine xung đột Nga Ukraine
Xem thêm bình luận