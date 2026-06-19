Tết Đoan Ngọ: Dân mạng khoe mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt

Rượu nếp, bánh tro, trái cây theo mùa, chè trôi nước... được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu trong dịp Tết Đoan Ngọ và chia sẻ trên mạng xã hội để mọi người cùng tham khảo.
Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là tết diệt sâu bọ. Người dân thường dâng cúng các loại trái cây theo mùa, cơm rượu nếp, bánh tro, chè trôi... với mong cầu sức khỏe, bình an cho gia đình. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh mâm cúng Tết Đoan Ngọ đẹp mắt, được chuẩn bị chỉn chu để mọi người cùng tham khảo. Nhiều người cho rằng, dù mâm cúng lớn hay nhỏ điều quan trọng nhất vẫn là sự sum vầy của các thành viên trong gia đình và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.
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