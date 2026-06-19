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Đời sống Cộng đồng

Tết Đoan Ngọ: Dân mạng khoe mâm cúng chỉn chu, đẹp mắt

Dương Lan
Dương Lan
Rượu nếp, bánh tro, trái cây theo mùa, chè trôi nước... được nhiều gia đình chuẩn bị chỉn chu trong dịp Tết Đoan Ngọ và chia sẻ trên mạng xã hội để mọi người cùng tham khảo.

Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là tết diệt sâu bọ. Người dân thường dâng cúng các loại trái cây theo mùa, cơm rượu nếp, bánh tro, chè trôi... với mong cầu sức khỏe, bình an cho gia đình. Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ hình ảnh mâm cúng Tết Đoan Ngọ đẹp mắt, được chuẩn bị chỉn chu để mọi người cùng tham khảo. Nhiều người cho rằng, dù mâm cúng lớn hay nhỏ điều quan trọng nhất vẫn là sự sum vầy của các thành viên trong gia đình và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống qua nhiều thế hệ.

Mâm cúng tết Đoan Ngọ 5.5 Âm lịch đẹp mắt, ý nghĩa được dân mạng chia sẻ - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Minh Thủy (37 tuổi, ở Hà Nội) cho biết Tết Đoan Ngọ là một trong những ngày lễ lâu đời của người Việt. Từ xa xưa ông bà truyền lại cho con cháu những câu chuyện về phong tục "diệt sâu bọ" với mong muốn cầu sức khỏe, bình an và một mùa màng bội thu. Vào tết đoan ngọ, mọi người thường dâng cúng rượu nếp, bánh tro, trái cây, chè...

ẢNH: NVCC

Mâm cúng tết Đoan Ngọ 5.5 Âm lịch đẹp mắt, ý nghĩa được dân mạng chia sẻ - Ảnh 3.

Chị Phí Thị Kim Cương (39 tuổi, ở Hà Nội) chia sẻ Tết Đoan Ngọ là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên nên mọi người thường sắp mâm lễ chỉn chu dâng lên bàn thờ. Trước đây khi còn ở với bố mẹ, mẹ chị thường làm cơm rượu nếp thắp nhang và làm thịt vịt chiêu đãi cả nhà

ẢNH: NVCC

Mâm cúng tết Đoan Ngọ 5.5 Âm lịch đẹp mắt, ý nghĩa được dân mạng chia sẻ - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Hồng Thúy (ở Hà Nội) cho biết theo phong tục truyền thống vào ngày mùng 5.5 âm lịch nhiều người thường ăn trái cây, rượu nếp. Hương vị nồng nàn của rượu nếp và vị ngọt thanh của trái cây mùa hè hòa quyện được người xưa tin rằng có công dụng "diệt sâu bọ" hiệu quả

ẢNH: NVCC

Mâm cúng tết Đoan Ngọ 5.5 Âm lịch đẹp mắt, ý nghĩa được dân mạng chia sẻ - Ảnh 6.

Ngoài ăn trái cây, rượu nếp mọi người thường đun nước với các loại lá có tính dược liệu như lá xông, lá bưởi, lá hương nhu để tắm với hy vọng xua đuổi được tà ma, bệnh tật và mang lại sức khỏe dồi dào. Ngoài ra, chị Thúy còn chuẩn bị mâm cúng gồm có rượu nếp, bánh xu xê, xôi cốm…

ẢNH: NVCC


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