Tết Dương lịch 2026: Vì sao người lao động không được nghỉ dài như mong đợi?

Theo Bộ Nội vụ, lịch nghỉ tết dương lịch được quy định cụ thể trong bộ luật Lao động 2019 .

Tết Dương lịch năm 2026, người lao động sẽ không được nghỉ dài như mong đợi

Mỗi năm, người lao động được nghỉ lễ, tết và hưởng nguyên lương tổng cộng 11 ngày, gồm: tết Dương lịch nghỉ 1 ngày (ngày 1.1); tết Nguyên đán nghỉ 5 ngày (do người sử dụng lao động lựa chọn dựa trên quyết định của Thủ tướng) và thông báo cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày; Giỗ tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10.3 âm lịch); ngày 30.4 (hay còn gọi là Ngày thống nhất) nghỉ 1 ngày; Ngày quốc tế lao động nghỉ 1 ngày (ngày 1.5); Quốc khánh nghỉ 2 ngày (ngày 2.9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Năm 2026, dịp tết Dương lịch rơi vào thứ năm, ngày 1.1. Nhiều người lao động mong đợi có thể được hoán đổi ngày làm việc thứ sáu (ngày 2.1.2026) sang thứ bảy (ngày 27.12.2025) hoặc thứ bảy (ngày 10.1.2026). Với việc thực hiện hoán đổi làm bù, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm (ngày 1.1.2026) đến hết chủ nhật (ngày 4.1.2026), bao gồm 1 ngày nghỉ lễ, 1 ngày nghỉ hoán đổi làm bù và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Tuy nhiên, trong phương án lịch nghỉ lễ, tết trong năm 2026 vừa trình Thủ tướng, Bộ Nội vụ chỉ đề xuất lịch nghỉ tết Nguyên đán 9 ngày và nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, còn lịch nghỉ tết Dương lịch không được đề cập.

Như vậy, căn cứ vào bộ luật Lao động, tết Dương lịch 2026 cán bộ, công chức và người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày.

Đi làm tết Dương lịch được trả thêm lương làm thêm giờ

Cũng theo bộ luật Lao động năm 2019, người lao động nếu đi làm vào ngày nghỉ lễ, ngoài tiền lương còn được trả tiền làm thêm giờ. Người lao động được trả tiền làm thêm dịp nghỉ lễ, tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng 300% so với lương ngày bình thường.

Tiền lương làm thêm giờ được xác định theo điều 98 bộ luật Lao động như sau: tiền lương làm thêm ban ngày = 300% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm = 390% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

Trước đó, ngày 1.10, Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng phương án nghỉ tết Nguyên đán 2026 đối với cán bộ, công chức và người lao động.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tiếp, bao gồm 5 ngày nghỉ tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Công chức, viên chức nghỉ tết từ thứ bảy, ngày 14.2.2026 ( 27 tháng chạp năm Ất Tỵ) đến hết chủ nhật, ngày 22.2.2026 (tức ngày 6 tháng giêng năm Bính Ngọ).

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề xuất căn cứ điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ tết Nguyên đán cho người lao động theo 3 phương án.

Cụ thể, dịp tết người sử dụng lao động có thể lựa chọn 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ tết cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thông báo để thực hiện.