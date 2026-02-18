Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tết không chỉ là tiệc tùng: Sống chậm để cơ thể được nghỉ ngơi thật sự

Lê Cầm
Lê Cầm
18/02/2026 08:28 GMT+7

Ngày tết không chỉ là thời gian sum họp mà với nhiều người, đó còn là khoảng lặng sau một năm nỗ lực làm việc. Khi deadline tạm lùi lại, những bữa cơm nhà, những giấc ngủ trọn vẹn hơn giúp cơ thể phục hồi.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh - Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, dưới góc nhìn sinh lý học, những ngày sống chậm nghỉ ngơi trong dịp tết giúp mang lại giá trị phục hồi rõ rệt cho hệ thần kinh, nội tiết và giấc ngủ.

Trong guồng quay công việc thường nhật, đặc biệt khi áp lực kéo dài và thiếu ngủ, não bộ luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ. Khi nhịp sống chậm lại trong những ngày tết, hệ thần kinh đối giao cảm có điều kiện được kích hoạt, giúp nhịp tim ổn định, huyết áp giảm và cơ thể chuyển sang trạng thái “nghỉ ngơi - tiêu hóa”.

"Khi không bị áp lực bởi deadline, não bộ giảm bớt tải lượng nhận thức, giúp hệ thống Glymphatic hoạt động hiệu quả hơn để đào thải các độc tố tích tụ trong nơ ron. Đồng thời, khi không phải liên tục chạy theo công việc hay mạng xã hội, các thụ thể dopamine được nghỉ, giúp cảm giác hạnh phúc trở nên ổn định và bền vững hơn", bác sĩ Anh phân tích.

Nhịp sống chậm ngày tết: Món quà giúp cơ thể hồi phục tốt hơn - Ảnh 1.

Những ngày sống chậm trong dịp tết giúp mang lại giá trị phục hồi rõ rệt cho hệ thần kinh, nội tiết và giấc ngủ

ẢNH: AI

Bên cạnh hệ thần kinh, hệ nội tiết cũng hưởng lợi rõ rệt khi cơ thể được nghỉ ngơi. Những ngày tết nếu ngủ sớm, ít áp lực giúp nồng độ cortisol giảm dần, tạo điều kiện cho cơ thể hồi phục. Đồng thời việc hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh, giúp tuyến tùng tiết melatonin tự nhiên. Đây là chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp trẻ hóa tế bào.

Ngủ sớm và không áp lực công việc giúp giấc ngủ không chỉ đủ về thời lượng mà còn sâu về chất lượng. Các chu kỳ ngủ sâu và giai đoạn REM ổn định hơn, hỗ trợ phục hồi năng lượng, điều hòa cảm xúc và cải thiện khả năng tập trung. 

Để những ngày nghỉ tết mang lại giá phục hồi sức khỏe 

Để kỳ nghỉ tết mang lại giá trị phục hồi, bác sĩ Châu Thị Anh khuyến cáo nên tranh thủ tiếp xúc ánh sáng mặt trời buổi sáng để điều chỉnh nhịp sinh học, giảm bớt thời gian sử dụng thiết bị điện tử nhằm “giải độc” não bộ, duy trì vận động nhẹ nhàng để lưu thông máu và đặc biệt là ưu tiên giấc ngủ trước 23 giờ - thời điểm quan trọng để gan và hệ nội tiết tái tạo.

"Việc sống chậm, nghỉ ngơi trong dịp tết có thể được xem một khoản đầu tư chiến lược cho sức khỏe tinh thần và thể chất để cơ thể sẵn sàng bứt tốc cho cả năm phía trước", bác sĩ Châu Thị Anh chia sẻ.

Tin liên quan

Lì xì đầu năm: Niềm vui tinh thần có lợi cho sức khỏe

Lì xì đầu năm: Niềm vui tinh thần có lợi cho sức khỏe

Trong văn hóa người Việt, tết là dịp sum vầy, nơi tiếng cười, lời chúc và phong bao lì xì cùng hiện diện như một lời gửi gắm may mắn, sức khỏe và tài lộc.

4 món ‘đặc sản quê’ người huyết áp cao nên ăn ít lại

Hương bưởi, hương cau ngày tết giúp thư giãn tinh thần, giảm lo âu

Khám phá thêm chủ đề

ngày tết Hệ thần kinh sống chậm tiệc tùng nghỉ ngơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận