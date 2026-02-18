Tết không chỉ là tiệc tùng: Sống chậm để cơ thể được nghỉ ngơi thật sự

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh - Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, dưới góc nhìn sinh lý học, những ngày sống chậm nghỉ ngơi trong dịp tết giúp mang lại giá trị phục hồi rõ rệt cho hệ thần kinh, nội tiết và giấc ngủ.

Trong guồng quay công việc thường nhật, đặc biệt khi áp lực kéo dài và thiếu ngủ, não bộ luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ. Khi nhịp sống chậm lại trong những ngày tết, hệ thần kinh đối giao cảm có điều kiện được kích hoạt, giúp nhịp tim ổn định, huyết áp giảm và cơ thể chuyển sang trạng thái “nghỉ ngơi - tiêu hóa”.

"Khi không bị áp lực bởi deadline, não bộ giảm bớt tải lượng nhận thức, giúp hệ thống Glymphatic hoạt động hiệu quả hơn để đào thải các độc tố tích tụ trong nơ ron. Đồng thời, khi không phải liên tục chạy theo công việc hay mạng xã hội, các thụ thể dopamine được nghỉ, giúp cảm giác hạnh phúc trở nên ổn định và bền vững hơn", bác sĩ Anh phân tích.

Những ngày sống chậm trong dịp tết giúp mang lại giá trị phục hồi rõ rệt cho hệ thần kinh, nội tiết và giấc ngủ ẢNH: AI

Bên cạnh hệ thần kinh, hệ nội tiết cũng hưởng lợi rõ rệt khi cơ thể được nghỉ ngơi. Những ngày tết nếu ngủ sớm, ít áp lực giúp nồng độ cortisol giảm dần, tạo điều kiện cho cơ thể hồi phục. Đồng thời việc hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh, giúp tuyến tùng tiết melatonin tự nhiên. Đây là chất chống oxy hóa cực mạnh, giúp trẻ hóa tế bào.

Ngủ sớm và không áp lực công việc giúp giấc ngủ không chỉ đủ về thời lượng mà còn sâu về chất lượng. Các chu kỳ ngủ sâu và giai đoạn REM ổn định hơn, hỗ trợ phục hồi năng lượng, điều hòa cảm xúc và cải thiện khả năng tập trung.

Để những ngày nghỉ tết mang lại giá phục hồi sức khỏe

Để kỳ nghỉ tết mang lại giá trị phục hồi, bác sĩ Châu Thị Anh khuyến cáo nên tranh thủ tiếp xúc ánh sáng mặt trời buổi sáng để điều chỉnh nhịp sinh học, giảm bớt thời gian sử dụng thiết bị điện tử nhằm “giải độc” não bộ, duy trì vận động nhẹ nhàng để lưu thông máu và đặc biệt là ưu tiên giấc ngủ trước 23 giờ - thời điểm quan trọng để gan và hệ nội tiết tái tạo.

"Việc sống chậm, nghỉ ngơi trong dịp tết có thể được xem một khoản đầu tư chiến lược cho sức khỏe tinh thần và thể chất để cơ thể sẵn sàng bứt tốc cho cả năm phía trước", bác sĩ Châu Thị Anh chia sẻ.