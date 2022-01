Tết này đi đâu, chơi gì?

“Năm nay nhà bà có đi chơi đâu không, hay chỉ về quê thôi?”. “Đi chứ! Năm ngoái mua tour xong hết rồi đến sát ngày phải hủy vì dịch. Năm nay ổn rồi chắc chắn phải du xuân, không thể ở nhà rửa bát cả cái tết được”. Những cuộc trò chuyện bên ly cà phê buổi gặp mặt tất niên đã không còn hoang mang câu hỏi tết có về quê không, về có phải cách ly không… Thay vào đó, mọi người bắt đầu chia sẻ với nhau về kế hoạch ăn, chơi trong 9 ngày nghỉ tết.

Đi bù cho tết Covid 2021

Rục rịch chuẩn bị đưa cả gia đình về Long An cuối tuần này, chị Ngọc Chi (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết vợ chồng chị đưa con gái nhỏ về quê thăm ông bà nội, ngoại trước khi lên đường ra Bắc đón tết từ ngày 1 - 6.2 (tức mùng 1 - mùng 6 tháng giêng). Mọi năm, cứ khoảng cuối tháng 10, nhận lịch nghỉ tết là chị Chi lập tức lên kế hoạch để đặt tour du xuân, mỗi năm thay đổi một địa điểm. Thông thường, tới mùng 2 tết là cả gia đình sẽ bắt đầu du xuân, sau đó quay về vào khoảng mùng 5, nghỉ ngơi để bắt đầu một năm mới bận rộn công việc. Năm nay, chị Chi mua tour khởi hành ngay sáng mùng 1 tết, chơi tới sát ngày đi làm mới về. “Mỗi năm chúng tôi đều tìm hiểu điểm đến nào đang “hot”, nhiều người đánh giá tốt rồi chờ tết được nghỉ dài ngày là lên đường. Cả năm làm việc vất vả, tết nhất mong được thảnh thơi nghỉ ngơi. Năm ngoái mua tour đi Tây Bắc mà dịch bùng, cố chờ tới 28 tết rồi cũng phải nhận thông báo hủy chuyến. Năm nay tình hình ổn định nên phải đi bù, coi như bù cho cả năm 2021”, chị Chi nói chuyện rổn rảng trong khi lướt điện thoại tìm kiếm những điểm ăn, chơi hấp dẫn vùng Tây Bắc.

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các công ty du lịch đều ghi nhận nhu cầu du lịch dịp tết năm nay bắt đầu sôi động từ cuối tháng 12.2021. Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó giám đốc Ban Tiếp thị - Công ty du lịch Vietravel, cho biết trước tín hiệu khả quan của ngành du lịch giai đoạn cuối năm 2021, Vietravel đã triển khai việc bán tour Tết Nguyên đán từ đầu tháng 12.2021. Vietravel kỳ vọng sẽ phục vụ khoảng 15.000 lượt khách du lịch trong mùa xuân 2022 và tính đến hiện tại, số lượng khách đăng ký tour đã đạt gần 90% so với kế hoạch. Các điểm đến được khách hàng ưu tiên lựa chọn dịp tết năm nay lần lượt là Phú Quốc, Đông - Tây Bắc, kế đó là Quy Nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt.

Tương tự, Công ty TST Tourist cũng ghi nhận lượng khách đặt tour tết đến thời điểm hiện nay đã đạt gần 70% kế hoạch. Đối tượng khách chủ yếu vẫn là nhóm gia đình. Bên cạnh đó, số lượng khách đoàn đặt tour ngay sau tết trong tháng 2, tháng 3 đã có dấu hiệu tăng mạnh. “Các đoàn khách từ trên 100 - 300 khách đã xuất hiện trong kế hoạch khởi hành của quý 1/2022. Điều đó cho thấy mức độ an tâm và tin tưởng của du khách tăng cao”, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông - marketing và công nghệ thông tin TST Tourist nói.

Đại diện Vietnam Airlines đánh giá, năm nay nhu cầu du lịch tới khá muộn do giai đoạn đầu tháng 1, các thông tin về phòng chống dịch bệnh vẫn còn chưa rõ ràng. Vietnam Airlines giăng tải cao hơn 20% so với năm 2019 trên các đường du lịch nhưng đến ngày thứ 20 trước Tết Nhâm Dần, kết quả bán các đường bay du lịch vẫn chưa khả quan, tốc độ bán thấp nhất trong tất cả nhóm đường.

“Tuy nhiên, sau đó thị trường thay đổi nhanh, đặc biệt là khi Bộ GTVT bỏ quy định xét nghiệm và kiểm soát tiêm chủng đối với hành khách. Khách mua vé tăng cao trên tất cả nhóm đường, trong đó đường bay du lịch có tốc độ bán cải thiện nhanh nhất. Điểm đến thu hút khách du lịch tập trung ở phía nam như Cam Ranh, Phú Quốc...”, vị này thông tin.

Tour nghỉ dưỡng lên ngôi

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc tiếp thị - truyền thông, Công ty lữ hành Fiditour, cho biết không chỉ ở thị trường khách lẻ mà cả khách đoàn thể, công ty cho các sự kiện cuối năm của doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan.





Xu hướng du khách lựa chọn chương trình 2 - 4 ngày. Các điểm đến hút khách hiện tập trung nhiều vào các tuyến Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Quy Nhơn, Đà Nẵng - Huế - Hội An, nội ngoại thành TP.HCM và miền Tây. Các tuyến miền Bắc cũng được khách quan tâm nhưng cân nhắc vì còn đang theo dõi tình hình dịch bệnh. Loại hình được du khách chọn nhiều là tour option, tour ghép đoàn. Nhu cầu đặt các dịch vụ lẻ phòng khách sạn, vé máy bay, thuê xe du lịch... cũng được nhiều nhóm khách gia đình, nhóm đoàn thể vừa và nhỏ chọn.

“Với thị trường khách lẻ, đa phần khách hướng vào nhu cầu tour option, free & easy và đặt các dịch vụ lẻ như thuê ô tô và mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Nhu cầu du lịch sau dịch của du khách cũng có nhiều thay đổi về hành vi. Cụ thể, chương trình chủ yếu tập trung cho mục tiêu nghỉ dưỡng, thư giãn, không quá nhiều hoạt động tham quan hoặc tập trung ở các điểm vui chơi đông đúc, điểm đến và dịch vụ phải đảm bảo an toàn, phòng ngừa dịch bệnh”, bà Thu thông tin.

Xu hướng khách đặt tour tại TST Tourist cũng ưu tiên những khu nghỉ dưỡng khép kín, mức độ an toàn cao. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, những người quyết định đi du lịch vào thời điểm này đều đã tiêm đủ 2 - 3 mũi vắc xin, yếu tố họ quan tâm nhất là an toàn, chất lượng dịch vụ, sự mới mẻ của điểm đến. “Hầu hết các khách sạn được sử dụng thiết kế tour tết đều là khách sạn 4 sao trở lên. Hành trình cũng phải chọn những nơi có mức độ ổn định cao, địa phương có phương án chống dịch tốt. Về điểm đến, khách không muốn đi tour nhiều điểm mà chú trọng vào chất lượng trải nghiệm nên doanh nghiệp phải sáng tạo khai thác những nét hấp dẫn mới mẻ. Đơn cử, thay vì đi Huế thăm lăng tẩm truyền thống, chúng tôi xây dựng tour đến cung An Định - nơi gắn với câu chuyện Nam Phương hoàng hậu đã được tái hiện trong MV ca nhạc của một ca sĩ nổi tiếng...”, ông Mẫn nói.

Giá dịch vụ tăng gấp đôi, nhiều người du xuân sớm

Cứ lễ, tết là dịch vụ tăng gấp đôi, gấp ba. Mùa Tết Nguyên đán 2022 cũng không ngoại lệ. Theo khảo sát trên các hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến, nhiều khách sạn tại Phú Quốc, Nha Trang đã báo hết phòng các ngày cao điểm sau tết từ mùng 3 - mùng 6 tháng giêng. Giá phòng cũng tăng gấp đôi, gấp ba so với giá hiện nay.

TP.HCM khai mạc đường hoa xuân Bệnh viện Chợ Rẫy Tại buổi khai mạc đường hoa xuân ngày 26.1, TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết bệnh viện mong muốn mang không khí xuân đến cho những bà con không may bị bệnh phải nằm lại điều trị. Ngoài hoa, đường hoa xuân còn khắc họa tiểu cảnh làng quê miền Trung, miền Nam để người bệnh đỡ nhớ nhà, giảm bớt nỗi đau bệnh tật. Vừa được “ông đồ” viết thư pháp tặng 2 chữ “Bình An”, ông Hùng Văn Danh, một bệnh nhân ung thư máu, quê ở Sóc Trăng, tâm sự: “Đã 7 năm điều trị ung thư, nhưng có đến 5 lần tôi ăn tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Với khung cảnh đường hoa xuân mà bệnh viện thực hiện phần nào giúp tôi vơi nỗi nhớ tết quê. Tôi chỉ mong muốn được “bình an” trong năm mới”. Duy Tính

Vừa trở về sau chuyến công tác cuối năm tại Vũng Tàu, chị M.Phương (Q.7, TP.HCM) định bụng đưa cả gia đình đi chơi 3 ngày sau tết (từ mùng 3 - mùng 5 tháng giêng) tại Grand Hoeing Resort Vũng Tàu vì giá thuê phòng rất rẻ, chỉ hơn 2,8 triệu đồng/phòng/đêm. Thế nhưng, lên khảo sát giá, chị Phương “hết hồn” khi hệ thống báo lại giá thuê giai đoạn sau tết lên tới 5,3 triệu đồng/phòng/đêm.

“Giá tăng cao quá, nhưng đã lỡ hứa với con gái ở nhà là tết đưa đi biển, đi tắm hồ bơi nên nhà tôi quyết định đổi lịch đi sớm, ngay cuối tuần này. Giá phòng đặt gấp, đi sớm cũng chỉ 2,8 triệu đồng/phòng/đêm. Vừa rẻ, vừa đỡ đông”, chị Phương kể.

Tương tự, gia đình 8 người nhà chị Dương (Q.11, TP.HCM) cũng vừa hoàn tất chuyến du lịch Phú Quốc đẳng cấp 5 sao với giá rẻ không tưởng. Trọn gói 1 tour Phú Quốc 4 ngày 3 đêm, trong đó 2 đêm nghỉ tại khách sạn InterContinental và 1 đêm ở khu resort JW Marriott, giá chỉ gần 7 triệu đồng/người, đã bao gồm cả vé máy bay. Chị Dương nói: “Bình thường, ở khách sạn như thế bét cũng phải 6 - 8 triệu đồng/đêm, lấy đâu ra giá đó, nói gì đến tết. Bởi vậy, có thời gian đi sớm, tránh ngày cao điểm lễ tết là sướng nhất”.