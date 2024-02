Tết Nguyên đán Giáp Thìn: Tiêu thụ điện tăng, đảm bảo cung ứng điện chủ động

Chia sẻ với Thanh Niên sáng 13.2, một lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, sản lượng tiêu thụ điện trung bình các ngày từ 29 tết (ngày 8.2) đến mùng 2 tết (ngày 11.2) đạt 488,2 triệu kWh, cao hơn so với so với cùng kỳ năm 2023 khoảng 42 triệu kWh. Công suất cực đại đạt 29.656,9 MW, cao hơn so với so với cùng kỳ 2023 từ 1.800 - 2.700 MW.

Tuy nhiên, có thể tóm tắt ngắn gọn tình hình vận hành hệ thống điện trong những ngày tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua là: chủ động, đảm bảo, ổn định, tin cậy.

Các hồ thủy điện miền Bắc đăng tiết kiệm triệt để để đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô 2024, không để lặp lại tình trạng thiếu điện CTV

Ghi nhận trong tuần thứ 6 (từ ngày 5.2 - 11.2), phụ tải trên cả nước đều giảm thấp do nghỉ tết Nguyên đán. Sản lượng điện tiêu thụ trung bình ngày là 558,7 triệu kWh, thấp hơn so với tuần trước đó khoảng 213 triệu kWh.

Từ đầu năm đến nay, phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 7,2% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc tăng 11,4%, miền Nam tăng 7,7%, miền Trung tăng 4,5%).

Theo Cục Điều tiết điện lực, từ ngày 28 tháng chạp (tức ngày 7.2), A0 đã tiến hành ngừng dự phòng các tổ máy nhiệt điện than để tránh thừa nguồn trong dịp nghỉ lễ. Trong đó, ngày mùng 1 tết (tức ngày 10.2) đã duy trì 25 tổ máy nhiệt điện than ở miền Bắc, 7 tổ máy nhiệt điện than miền Trung và Nam để hạn chế thừa nguồn thấp điểm trưa, đảm bảo cấu hình tối thiểu và tiết kiệm thủy điện.

Bắt đầu từ chiều mùng 1 tết đến mùng 3 tết (12.2) đã khởi động lại các tổ máy nhiệt điện than để đáp ứng phụ tải và giữ nước các hồ thủy điện với tổng công suất 4.088 MW, gồm các tổ máy S1 Hải Phòng, S1 Thái Bình, S2 Mạo Khê, S8 Uông Bí, S2 Thăng Long, S2 Mông Dương 1, S1 Vĩnh Tân 1, S5 Phả Lại 2, S1 Nghi Sơn 2, S2 Na Dương...

Ngoài ra, để tăng tính dự phòng, đảm bảo an toàn hệ thống khi có bất thường xảy ra, từ 0 giờ ngày 9.2 (29 tết) đến 24 giờ ngày 12.2 (mùng 3 tết), A0 điều chỉnh giới hạn truyền tải trên các đường dây liên kết miền giảm xuống mức 50% so với ngày làm việc bình thường, tăng lên mức 70% trong các chu kỳ thấp điểm trưa để tăng hấp thụ năng lượng tái tạo và các chu kỳ cao điểm phụ tải miền Bắc để tiết kiệm thủy điện.

Tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện ở miền Bắc

Cục Điều điều tiết điện lực cũng cho biết, hiện tại, các hồ thủy điện khu vực miền Bắc có lưu lượng nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 48 - 98%, ngoại trừ các hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang.

Ở miền Trung, các hồ thủy điện có nước về tốt, hầu hết đều đạt xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, trừ một số hồ có nước về kém như: Bình Điền, Vĩnh Sơn A/B, Sông Ba Hạ, Nam Kong 3, Ialy, Đắk R'Tih, Đồng Nai 3, Sông Côn 2A chỉ đạt khoảng 11 - 80%.

Ở miền Nam, các hồ thủy điện có nước về cao hơn so với trung bình nhiều năm, ngoại trừ các hồ Đại Ninh, Thác Mơ chỉ đạt 55 - 66%. Hiện trên hệ thống không có hồ nào xả điều tiết.

Theo tính toán, sản lượng điện theo nước về trung bình khoảng 103,2 triệu kWh/ngày. Sản lượng còn lại trong hồ tính đến 0 giờ ngày 11.2 trên toàn hệ thống đạt 13.110 triệu kWh, cao hơn 671,9 triệu kWh so với kế hoạch năm (miền Bắc cao hơn 662,1 triệu kWh, miền Trung cao hơn 67,2 triệu kWh, miền Nam thấp hơn 57,5 triệu kWh).

Vẫn theo Cục Điều tiết điện lực, các nhà máy thủy điện đang khai thác theo tình hình thủy văn thực tế và định hướng điều tiết tối ưu trong kế hoạch vận hành tháng 2, đáp ứng ràng buộc lưới điện, nhu cầu hệ thống, mực nước và yêu cầu cấp nước hạ du theo quy trình liên hồ. Nhưng đối với miền Bắc đang phải thực tiết kiệm triệt để ở các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ có mực nước thấp.

Ở miền Trung và miền Nam đang huy động tối đa có thể các thủy điện, khai thác tối ưu theo tình hình thủy văn thực tế để đảm bảo cung ứng điện.

Hiện nay, A0 đang thực hiện điều hành linh hoạt, tiết kiệm các hồ thủy điện đồng bộ với các giải pháp thay đổi liên kết dây lưới truyền tải để huy động các nhà máy thủy điện phù hợp khả năng lấy nước hiệu quả của công trình thủy lợi, đồng thời giữ nước cho phát điện nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024.

Ngoài ra, A0 thường xuyên thông báo cho chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than kế hoạch huy động cập nhật hàng tháng để chủ động đảm bảo nguồn nhiên liệu than sản xuất điện.