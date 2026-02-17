Tết nhiều niềm vui, ăn uống thế nào để bảo vệ tim?

Tại sao số ca cấp cứu tim mạch tăng cao?

Nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho thấy số người tử vong vì đau tim trong tuần cuối năm cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm. Nghiên cứu cho thấy số ca tử vong do tim xảy ra vào dịp lễ tết nhiều hơn các thời gian khác trong năm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này, bao gồm ăn quá nhiều và các bữa ăn nhiều muối, uống rượu, căng thẳng tinh thần do các vấn đề gia đình, nhiệt độ lạnh khiến tim phải làm việc vất vả hơn và trì hoãn việc đi bệnh viện, theo tờ Seattle Times.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, trong những ngày tết, việc ăn uống cần thực hiện một cách điều độ Ảnh: AI

Nhận biết dấu hiệu cảnh báo

Bác sĩ Ed Racht, Giám đốc Y khoa của Dịch vụ Chăm sóc Y tế Khẩn cấp Global Medical Response (Mỹ), nhấn mạnh: Cho dù đó là đau ngực, nhịp tim nhanh hay ngất xỉu đột ngột, những triệu chứng này đều có thể là dấu hiệu của đau tim, loạn nhịp tim nguy hiểm hoặc thậm chí là ngừng tim.

Đau tim xảy ra khi lưu lượng máu đến cơ tim bị giảm hoặc bị tắc nghẽn. Các dấu hiệu bao gồm:

Áp lực hoặc khó chịu ở ngực (có thể cảm thấy giống như chứng ợ nóng).

Khó chịu ở cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc dạ dày.

Khó thở, đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn.

Nhịp tim nhanh hoặc không đều, chóng mặt và mệt mỏi bất thường.

Hành động kịp thời để cứu sống tính mạng

Bác sĩ Racht khuyến cáo: Thời gian là yếu tố sống còn. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào, đừng chờ đợi, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. Chờ các triệu chứng thuyên giảm có thể làm chậm trễ việc cấp cứu, theo Seattle Times.

Để bảo vệ trái tim, bác sĩ Racht khuyên mọi người nên ăn uống điều độ, giữ đủ nước cho cơ thể, uống thuốc đầy đủ và làm nóng cơ thể trước khi vận động dưới thời tiết lạnh.

Bên cạnh đó, niềm vui cũng là một liều thuốc. Cười vui và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc có thể giúp thư giãn và mở rộng mạch máu, tăng lưu lượng máu lên đến 20% và giảm áp lực cho tim. Hãy cứ vui cười thỏa thích nhưng luôn lắng nghe cơ thể mình, bác sĩ Racht nhắn nhủ.