Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tết nhiều niềm vui, ăn uống thế nào để bảo vệ tim?

Thiên Lan
Thiên Lan
17/02/2026 08:39 GMT+7

Các chuyên gia y tế cảnh báo, trong những ngày tết, việc ăn uống cần thực hiện một cách điều độ. Theo thống kê, các trường hợp cấp cứu tim mạch thường tăng vọt đáng kể vào dịp lễ tết.

Tại sao số ca cấp cứu tim mạch tăng cao?

Nghiên cứu từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho thấy số người tử vong vì đau tim trong tuần cuối năm cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong năm. Nghiên cứu cho thấy số ca tử vong do tim xảy ra vào dịp lễ tết nhiều hơn các thời gian khác trong năm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng này, bao gồm ăn quá nhiều và các bữa ăn nhiều muối, uống rượu, căng thẳng tinh thần do các vấn đề gia đình, nhiệt độ lạnh khiến tim phải làm việc vất vả hơn và trì hoãn việc đi bệnh viện, theo tờ Seattle Times.

Mẹo bảo vệ tim trong ngày tết - Ảnh 1.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, trong những ngày tết, việc ăn uống cần thực hiện một cách điều độ

Ảnh: AI

Nhận biết dấu hiệu cảnh báo

Bác sĩ Ed Racht, Giám đốc Y khoa của Dịch vụ Chăm sóc Y tế Khẩn cấp Global Medical Response (Mỹ), nhấn mạnh: Cho dù đó là đau ngực, nhịp tim nhanh hay ngất xỉu đột ngột, những triệu chứng này đều có thể là dấu hiệu của đau tim, loạn nhịp tim nguy hiểm hoặc thậm chí là ngừng tim.

Đau tim xảy ra khi lưu lượng máu đến cơ tim bị giảm hoặc bị tắc nghẽn. Các dấu hiệu bao gồm:

  • Áp lực hoặc khó chịu ở ngực (có thể cảm thấy giống như chứng ợ nóng).
  • Khó chịu ở cánh tay, lưng, cổ, hàm hoặc dạ dày.
  • Khó thở, đổ mồ hôi lạnh, buồn nôn.
  • Nhịp tim nhanh hoặc không đều, chóng mặt và mệt mỏi bất thường.

Hành động kịp thời để cứu sống tính mạng

Bác sĩ Racht khuyến cáo: Thời gian là yếu tố sống còn. Nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào, đừng chờ đợi, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức. Chờ các triệu chứng thuyên giảm có thể làm chậm trễ việc cấp cứu, theo Seattle Times.

Để bảo vệ trái tim, bác sĩ Racht khuyên mọi người nên ăn uống điều độ, giữ đủ nước cho cơ thể, uống thuốc đầy đủ và làm nóng cơ thể trước khi vận động dưới thời tiết lạnh.

Bên cạnh đó, niềm vui cũng là một liều thuốc. Cười vui và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc có thể giúp thư giãn và mở rộng mạch máu, tăng lưu lượng máu lên đến 20% và giảm áp lực cho tim. Hãy cứ vui cười thỏa thích nhưng luôn lắng nghe cơ thể mình, bác sĩ Racht nhắn nhủ.

Tin liên quan

2 - 3 tách cà phê mỗi ngày: Tim, gan, não thay đổi theo cách khó tin

2 - 3 tách cà phê mỗi ngày: Tim, gan, não thay đổi theo cách khó tin

Tiêu thụ cà phê điều độ, khoảng 2 - 3 tách mỗi ngày, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe to lớn. Nhưng cụ thể, đó là những lợi ích gì, hãy nghe chuyên gia chia sẻ.

Khám phá thêm chủ đề

Tim mạch Ăn uống ngày tết đau tim Bệnh tim Khó thở buồn nôn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận