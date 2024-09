Tết sắp đến, lại lo vé máy bay

Không trông chờ có vé tết giá rẻ

Vietnam Airlines Group (gồm các hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vừa công bố mở bán sớm gần 1,5 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa cho giai đoạn đi lại từ 13.1 - 12.2.2025 (tức từ 14 tháng chạp năm Giáp Thìn đến ngày 15 tháng giêng năm Ất Tỵ). Như thường lệ, các đường bay cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2025 của Vietnam Airlines sẽ tập trung giữa 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM với nhiều tỉnh, thành như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc… Hành khách có thể mua vé tết 2025 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hoặc các đại lý chính thức của Vietnam Airlines.

Người dân lo ngại vé máy bay tết giá cao và hiếm chỗ ẢNH: N.A - PHẠM HỮU

Đại diện Vietnam Airlines cho biết đây là đợt mở bán vé đầu tiên của hãng, trên cơ sở phê duyệt lịch bay hiện tại của nhà chức trách. Vietnam Airlines và các hãng sẽ thường xuyên theo dõi nhu cầu thị trường, nguồn lực đội tàu bay, phân bổ slot từ Cục Hàng không để mở bán các đợt tiếp theo và công bố rộng rãi cho người dân chủ động, thuận tiện đi lại cuối năm.

Theo khảo sát sơ bộ, ngay khi vừa mở bán, giá vé tết Nguyên đán trên một số đường bay "hot" của hãng đã neo ở mức cao. Đơn cử, ngày 25.1.2025 (26 tháng chạp), vé từ TP.HCM ra Hà Nội tất cả các khung giờ đều có giá thấp nhất là hơn 3,7 triệu đồng hạng phổ thông, hạng thương gia rẻ nhất cũng gần 9 triệu đồng/chiều. Cùng ngày, các chuyến bay từ TP.HCM đi Đà Nẵng cũng phủ kín mức giá phổ thông thấp nhất gần 2,5 triệu đồng/chiều; vé hạng thương gia từ 5,1 triệu đồng/chiều. Chặng TP.HCM - Thanh Hóa mọi năm thường hết vé rất sớm, trong đợt mở bán đầu tiên này, Vietnam Airlines cũng mới chỉ có 1 chuyến bay, giá vé phổ thông từ 3,7 triệu đồng/chiều.

Ngay sau khi Vietnam Airlines phát thông báo, Hãng Vietjet cũng chính thức mở bán vé tết Nguyên đán với mức vé được công bố chỉ từ 610.000 đồng trên các chặng bay ngắn như TP.HCM - Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Nha Trang, Đà Lạt… và chỉ từ 1,130 triệu đồng đối với các chặng bay dài từ TP.HCM - Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng… Tuy nhiên, mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí. Trên thực tế, gần 20 chuyến bay chặng TP.HCM - Hà Nội của Vietjet trong ngày 25.1.2025 (26 tháng chạp) đều có giá hơn 3,5 triệu đồng/chiều.

Đáng chú ý, mùa tết Nguyên đán năm nay, hãng máy bay giá rẻ này còn mở bán ghế hạng thương gia với giá hơn 5 triệu đồng/chiều.Hai hãng bay còn lại là Bamboo Airways và Vietravel Airlines dù chưa đưa thông báo chính thức nhưng hành khách đã có thể đặt vé tết, giá cũng cao kịch trần. Đơn cử, cùng ngày 26 tháng chạp, giá vé chặng TP.HCM - Hà Nội của Bamboo Airways thấp nhất là hơn 3,7 triệu đồng/chiều; Vietravel Airlines có 2 chuyến bay giá vé đều hơn 3,6 triệu đồng/chiều. Ở chặng TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé của Bamboo Airways và Vietravel Airlines còn cao hơn giá vé của Vietnam Airlines ghi nhận tại thời điểm khảo sát lần lượt là hơn 2,6 triệu đồng và hơn 2,5 triệu đồng/chiều.



Đại diện các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên chủ động lên kế hoạch và đặt chỗ, mua vé sớm để thuận tiện đi lại và có lịch trình như ý muốn. Đồng thời, để tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm tết, các hãng cũng khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức.

Thực ra tất cả mọi người đều hiểu không trông mong có vé rẻ dịp tết, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt máy bay, giá vé tăng mạnh thời gian qua. Theo Bộ GTVT, giá vé máy bay phản ánh đúng cơ chế thị trường. Với những giai đoạn cao điểm (cầu tăng quá lớn so với cung), các hãng hàng không đều tăng tỷ lệ bán vé ở giá cao. Ngược lại, ở những giai đoạn thấp điểm hoặc các chuyến bay lệch đầu dịp lễ tết, nhu cầu tham gia vận chuyển của hành khách thấp (cầu sụt giảm mạnh so với cung) thì các hãng hàng không đều hạ thấp giá vé. Chưa kể, vận chuyển hàng không trong giai đoạn tết luôn có tính chất đặc thù chỉ đông khách một chiều, chiều còn lại ít khách, thậm chí không có khách. Bởi vậy, giá vé áp dụng vào thời điểm này cũng phần nào giúp các hãng hàng không lấy chi phí thu một chiều, bù đắp cho chặng bay cả hai chiều nhưng vẫn không cao hơn giá trần quy định.



Giá cao cũng phải lo mua sớm

Vài năm trở lại đây, người dân thường có tâm lý chờ đến gần tết mới đặt vé máy bay, một phần do chắc chắn không thiếu chỗ, một phần chờ các hãng tăng thêm chuyến bay, có thể hạ giá vé. Thế nhưng, giờ thì nhiều người đã rục rịch tìm đặt vé tết ngay khi các hãng hàng không mới mở bán. "Khoảng 4 năm liên tiếp trở lại đây, vé TP.HCM - Đà Nẵng mùa tết lúc nào cũng chỉ loanh quanh 2,4 - 2,6 triệu đồng/chiều, không tăng hơn mà cũng không giảm nhiều. Song, hồi trước mua vé dễ, các hãng hàng không bung nhiều chỗ lắm, mua sớm mua muộn gì cũng được bay chuyến ban ngày theo giờ ưng ý. Còn năm ngoái khủng hoảng luôn, các hãng cứ nhả từng đợt từng đợt nhỏ giọt, vé chặng này tuy nhiều chỗ nhưng cứ mở ra là hết vé chuyến ban ngày, cuối cùng nhà tôi phải bay chuyến đêm. Năm nay tình hình có vẻ chưa cải thiện vì đọc báo thấy máy bay vẫn thiếu, nên tôi mua vé sớm luôn còn chọn được giờ phù hợp", chị Thanh Xuân (ngụ TP.HCM, quê Đà Nẵng) chia sẻ.

Ghi nhận từ các hãng hàng không, tình trạng thiếu hụt máy bay sẽ còn tái diễn trong dịp cao điểm tết Nguyên đán năm nay. Theo đại diện Vietnam Airlines, hãng đang phải tạm dừng 12 máy bay A321NEO dưới mặt đất do ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà sản xuất Pratt & Whitney và 2 máy bay A350 cũng bị ảnh hưởng của động cơ Rolls-Royce. Cuối năm nay, 17 chiếc máy bay A321NEO và 3 - 5 chiếc A350 cũng sẽ ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi động cơ của nhà sản xuất. Hãng đang tiếp tục làm việc với nhà sản xuất để có phương án xử lý. Đội máy bay của hãng hàng không quốc gia bị giảm 15%. Quá trình đưa động cơ vào bảo dưỡng kéo dài đến 300 ngày, gấp gần 3 lần so với giai đoạn trước. Do đó, Vietnam Airlines sẽ phải tiếp tục đối mặt với việc thiếu hụt đội bay đến khoảng nửa đầu năm 2025.

"Tình trạng thiếu hụt máy bay dự kiến sẽ gây áp lực lên tải cung ứng dịp Tết Nguyên đán 2025. Chúng tôi đang tích cực làm việc với nhà chức trách để tăng cường các chuyến bay, xem xét thuê thêm tàu bay, cũng như đẩy nhanh tiến độ nhận và đưa các tàu bay mới như Boeing 787-10, Airbus A320 về VN dịp cuối năm nhằm nâng cao tối đa năng lực vận chuyển, cung cấp thêm chỗ phục vụ hành khách. Đồng thời, để tăng tối đa tải cung ứng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mùa cao điểm tết sắp tới, hãng đã chủ động triển khai các giải pháp tăng thời gian sử dụng đội tàu bay hiện tại như rút ngắn thời gian quay đầu máy bay (ground time), tối ưu hóa giờ bay, khai thác vào các khung giờ tối muộn, sáng sớm... để tăng thêm chuyến bay trong ngày", đại diện hãng hàng không quốc gia thông tin thêm.

Từ nay đến cuối năm, theo dự kiến, Vietnam Airlines có thể nhận thêm 3 máy bay (gồm 2 tàu bay A320 và 1 tàu bay B787-10).

Với hãng hàng không Bamboo Airways, ngày 25.6 vừa qua, chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu RP-C9799 đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), chính thức gia nhập đội bay của Bamboo Airways. Đây là máy bay thuê ướt thứ ba mà Bamboo Airways đã nhận từ đầu năm 2024. Thông tin tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, lãnh đạo Bamboo Airways cho biết hãng dự kiến khai thác 9 tàu bay thân hẹp Airbus, có thể tăng lên 12 chiếc vào cuối năm 2024.

Trong khi đó, các hãng hàng không còn lại cũng đang cân nhắc việc thuê thêm máy bay phục vụ cao điểm tết, tùy theo kế hoạch cấp slot bổ sung dự kiến của Cục Hàng không VN.