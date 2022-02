Tết tại khu trọ của các công nhân ở lại TP.HCM

Ngày 2.2 (nhằm mùng 2 tết), Liên đoàn Lao động TP.HCM đã đến thăm, chúc tết công nhân, người lao động ở lại TP.HCM ăn tết tại các khu trọ trên địa bàn TP.

Khác với mọi năm, Xuân Nhâm Dần năm nay Liên đoàn Lao động TP.HCM cử nhiều đoàn công tác đến các khu trọ có nhiều công nhân, người lao động ăn tết tại TP.HCM để thăm hỏi, chúc tết từ những ngày đầu năm mới.

Trẻ con vui mừng nhận lì xì

Những ngày tết, trong khi các gia đình đã sum họp thì vẫn còn rất nhiều gia đình công nhân, người lao động còn ở lại các khu trọ ăn tết vì nhiều lý do. Có người bận công việc, có người sợ phiền hà do dịch Covid-19 nhưng hầu hết do hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2021 đối với công nhân, người lao động tại TP.HCM là một năm đầy khó khăn vì nhiều tháng giãn cách dẫn đến thất nghiệp. Nhiều người dù đã cố gắng “cày cuốc” vài tháng cuối năm nhưng vẫn không đủ chi phí về quê ăn tết. Một năm sóng gió qua đi, người lao động chấp nhận ở lại TP.HCM ăn tết cùng gia đình nhỏ để lấy động lực phấn đấu.

Tại khu trọ ở TL16 (P.Thạnh Lộc, Q.12), theo bà Sen (chủ trọ), năm nay công nhân ở lại ăn tết đông vui hơn mọi năm. Khu trọ của bà Sen có hơn 150 phòng với giá từ 1 - 2 triệu đồng/tháng, thời điểm người thuê cao nhất với khoảng 300 người chủ yếu là công nhân.

Nghe tin đoàn công tác tới thăm, bà Sen gọi các cháu nhỏ trong khu trọ ra nhận lì xì và ăn bánh ngày tết. Ở nhà trọ, nhiều người không mua bánh mứt, cũng ít người thăm hỏi nhau nên không khí có phần “kém xuân”. Nhưng khi những đứa trẻ tụ tập trước sân và nhận lì xì từ đoàn công tác, không khí nô nức ngày tết lại rộn ràng cả xóm trọ.

Vừa nhận được lì xì, một cháu trai giơ bao lì xì lên khoe vớiă mẹ: “Mẹ ơi! Con được lì xì màu đỏ nè. Các bạn cũng được lì xì”.

Tình làng nghĩa xóm





Còn tại khu trọ của ông Phạm Trung Hiếu (34 tuổi, tại ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn, TP.HCM), chúng tôi khá bất ngờ vì còn rất đông hộ gia đình ở lại ăn tết. Theo ông Hiếu, tết năm nay có khoảng 33 phòng trọ còn ở lại ăn tết, mọi người hầu hết đều là công nhân, từ miền Tây lên lập nghiệp.

“Có khoảng 42 cháu nhỏ ở lại ăn tết. Ở đây phần lớn là người thuê trọ lâu năm nên sống rất chan hòa tình cảm, xem họ như người thân. Ai về quê thì chủ trọ tặng quà sớm, ai ở lại thì chủ nhà trọ lì xì coi như tri ân họ”, ông Hiếu nói.

Lần đầu tiên ăn tết xa nhà, anh Nguyễn Ngọc Nghiêm (31 tuổi, quê Bến Tre) cho biết mình làm thợ hồ cho công trình tại TP.HCM, vợ hiện nay phải trông con (2 tuổi) vì nhà trẻ không giữ. Năm 2021 đối với vợ chồng anh Nghiêm là một năm đầy thử thách và khó khăn. Những tháng cuối năm khi công việc trở lại, hai vợ chồng chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống và chấp nhận ở lại TP.HCM ăn tết cùng xóm trọ.

Anh Nghiêm cười nói: “Cũng đỡ buồn vì tôi ở đây hơn 10 năm rồi, ở đây toàn người quen nên thân như gia đình. Năm nào cũng ăn tết quê rồi, năm nay ăn tết Sài Gòn cho biết. Chỉ mong năm nay công việc ổn định trở lại để cuộc sống tốt hơn”.

Cùng cảnh ngộ khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (35 tuổi, quê Thái Bình) cùng chồng và 2 con nhỏ thêm một năm đón giao thừa tại khu trọ của ông Hiếu. Chị Ngọc lấy chồng quê Đồng Tháp, hai năm trở lại đây khi dịch Covid-19 bùng phát nên 2 vợ chồng quyết định không về quê nội ăn tết.

Dù ăn tết tại khu trọ nhưng chị Ngọc cũng không cảm thấy buồn vì có rất nhiều hàng xóm thân quen. Theo chị Ngọc, đây là khu trọ nghèo với giá thuê rẻ nên công nhân cũng bớt áp lực chuyện tiền trọ. Mặt khác, chị cùng nhiều hộ gia đình đã ở đây từ nhiều năm nên khi nhiều người cùng ở lại TP.HCM ăn tết, không khí xóm trọ lại trở nên nhộn nhịp.

Chị Ngọc chia sẻ: “Kinh tế năm nay ảm đảm, tôi làm công nhân may nên cũng không có dư. May là ở đây chủ trọ tốt, giảm tiền phòng trong lúc dịch rồi xin hỗ trợ gạo cho cả xóm trọ. Ở đây cũng nhiều người miền Tây, không về quê ăn tết thì ăn tết cùng những người ở lại”.