Texas dẫn đầu cuộc đua tăng ghế tại Hạ viện liên bang

Khuya 23.8 (giờ Mỹ), các nghị sĩ bang Texas cuối cùng chính thức thông qua dự luật sắp xếp lại khu vực bầu cử nhằm tạo thêm 5 ghế tại Hạ viện liên bang cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau.

Bản đồ được phân chia lại các khu vực bầu cử ở Texas Ảnh: Reuters

Chiến thắng của đảng Cộng hòa ở Texas

Sau hơn 8 giờ tranh luận căng thẳng kéo dài đến khuya và buộc phải chấm dứt bằng cách viện dẫn thủ tục đặc biệt, Thượng viện bang đã thông qua bản đồ bầu cử mới với số phiếu 18 - 11, AFP đưa tin. Trước đó, Hạ viện bang thành công phê chuẩn dự luật này sau nhiều tuần bị các nghị sĩ đảng Dân chủ trì hoãn.

Sau khi nghe tin, Thống đốc Texas Greg Abbott tuyên bố: "Bản đồ to đẹp (One big beautiful map) đã vượt ải nghị viện và được gửi đến bàn làm việc của tôi, nơi được nhanh chóng ký ban hành". Trên tài khoản mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết bản đồ mới "sẽ mang đến cơ hội khổng lồ cho những con người tuyệt vời của bang Texas bầu thêm 5 nghị sĩ đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 - một thắng lợi to lớn cho nghị trình nước Mỹ là trên hết của chúng ta".

Vậy 5 ghế nghị sĩ mới của bang Texas được "hô biến" từ đâu? Texas hiện có 38 khu vực bầu cử, đại diện cho 38 ghế tại Hạ viện liên bang, và ông Trump giành được 25 ghế trong năm bầu cử 2024. Tuy nhiên, nếu với bản đồ như bản đồ mới, ông Trump lẽ ra đã thắng được 30 quận với tỷ số cách biệt trước ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ là bà Kamala Harris.

Cuộc phản công của bang California

Trong khi đó, tại bang California, Thống đốc Gavin Newsom đã triển khai quy trình vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử của bang nhằm tạo ra 5 ghế mới cho đảng Dân chủ. "Nếu bang Texas muốn "chơi rắn", chúng tôi sẽ lập tức đáp trả tương xứng", AP dẫn lời ông Newsom hôm 21.8.

Hiện California có 52 khu vực bầu cử, tương đương 52 ghế tại Hạ viện liên bang. Tháng 11.2024, bà Harris đã giành được 41 khu vực. Nếu năm ngoái áp dụng bản đồ như bản đồ mới được đảng Dân chủ đề xuất, bà Harris thắng thêm 5 khu vực nữa, theo Đài NPR. Tuy nhiên, bang California cần nhận được sự đồng ý của cử tri trong cuộc trưng cầu dân ý dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tới.

Bên cạnh đó, cả hai chính đảng của Mỹ đang tìm kiếm thêm những tiểu bang khác có thể phân định ranh giới dễ dàng và giúp tạo thêm ghế cho lưỡng đảng trước khi bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ năm sau. Cụ thể, Tổng thống Trump khuyến khích các bang Florida, Indiana và Missouri nối gót bang Texas.

Về phần đảng Dân chủ, ngoài California, đảng này đối mặt những thách thức nếu muốn vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử, theo Đài NBC News phân tích. Chẳng hạn, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker không loại trừ khả năng trên, nhưng đảng Dân chủ hiện đã kiểm soát đến 14 trong số 17 khu vực bầu cử tại bang này. Còn bang New York dù cũng muốn vẽ lại bản đồ bầu cử, nhưng trở ngại về hiến pháp đồng nghĩa bang sẽ khó sắp xếp lại bản đồ trước năm 2028.

Trong một diễn biến khác, ĐH Harvard được cho đang âm thầm thực hiện một số thay đổi theo ý muốn của chính quyền liên bang dù hai bên chưa có thỏa thuận nào. Tờ The New York Times đưa tin phía lãnh đạo ĐH Harvard đã đổi tên những văn phòng trước đây liên quan DEI (tức chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập). Trường cũng tiến hành sa thải một số lãnh đạo và tạm đình chỉ một số mối quan hệ hợp tác theo sau các cáo buộc liên quan chủ nghĩa bài Do Thái.