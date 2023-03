Thạc sĩ Cao Dao Thép: Sinh viên giỏi học sư phạm được nhận 25 triệu đồng/học kỳ

Hỗ trợ tài chính để "hút" sinh viên giỏi vào sư phạm

Theo thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, cũng như cả nước, khu vực ĐBSCL hiện có tình trạng thiếu hụt giáo viên. Theo số liệu thống kê, hiện cả nước đang thiếu hơn 106.000 giáo viên. Những năm tiếp theo đội ngũ này cần được bổ sung để đảm bảo nguồn lực cho giáo dục. Do đó, theo ông Thép, trong số 10 ngành học mới năm nay của Trường ĐH Đồng Tháp thì có những ngành sư phạm phục vụ chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Thạc sĩ Cao Dao Thép, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp, chia sẻ trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên sáng nay NGỌC LONG

Thạc sĩ Cao Dao Thép cũng cho biết hiện Trường ĐH Đồng Tháp đang có những chính sách hỗ trợ tài chính người học trúng tuyển năm 2023. Cụ thể, thí sinh trúng tuyển vào trường bằng phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THTP đạt từ 25 điểm trở lên sẽ được nhận học bổng tương ứng học phí của khối ngành đó.

"Nhưng để thu hút người giỏi học sư phạm, ngoài học phí và sinh hoạt phí theo Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên vẫn được nhận học bổng của trường tương đương 7 triệu đồng/học kỳ. Sinh viên duy trì được kết quả tốt sẽ tiếp tục được cấp học bổng ở học kỳ tiếp theo", thạc sĩ Thép cho hay.

Theo Nghị định số 116/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm, nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí cho sinh viên sư phạm bằng mức thu học phí của cơ sở đào tạo nơi theo học và được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Như vậy, tính trung bình mỗi học kỳ (5 tháng), sinh viên giỏi ngành sư phạm theo học tại Trường ĐH Đồng Tháp ngoài miễn học phí còn được nhận hơn 25 triệu đồng gồm học bổng của trường và sinh hoạt phí theo quy định của Nghị định 116.

Lưu ý điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2023

Nhiều trường ĐH dù xét tuyển dựa vào điểm học bạ THPT nhưng có những điều chỉnh về cách thức xét tuyển năm nay.

Chẳng hạn, thạc sĩ Nguyễn Hứa Duy Khang, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, cho biết mặc dù giữ ổn định các phương thức xét tuyển năm trước nhưng điểm mới năm nay là ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét học bạ là 18,5 điểm thay vì 19,5 điểm. Tương tự, Trường ĐH Đồng Tháp năm nay trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển, trong đó xét học bạ chỉ sử dụng kết quả tổ hợp 3 môn hoặc kết quả học tập lớp 12 (thay vì xét điểm trung bình 5 học kỳ như trước).

Học sinh Đồng Tháp đặt câu hỏi trong chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên sáng nay NGỌC LONG

Trong khi đó, tiến sĩ Trần Thanh Danh, Phó hiệu trưởng Trường ĐH FPT Cần Thơ, cho biết trường xét tuyển theo học bạ và điểm thi THPT. Tuy nhiên, trường không xét dựa vào điểm các tổ hợp môn mà sẽ lấy điểm 9 môn trong học bạ dựa vào điểm trung bình năm học lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12.



Lưu ý thêm về xét tuyển năm nay, tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, phân tích: "Các trường hiện có rất nhiều phương thức, đến nay không có trường nào chỉ sử dụng một phương thức kể cả các trường khối công an quân đội. Thí sinh cần phân tích kỹ lưỡng từng phương thức và thế mạnh bản thân để tận dụng được những phương thức xét tuyển phù hợp".

Thông tin trên được chia sẻ trong chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn và Đài PTTH tỉnh An Giang tổ chức sáng 19.3.