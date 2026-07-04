Thách thức của gameshow dành cho thiếu nhi

Thời điểm này, một số chương trình khác như Anh trai và cái đuôi nhỏ (có sự tham gia của Isaac, Cody Nam Võ, Jsol, Hurrykng) hay Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân (có Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Tuấn Dương và Mạnh Cường tham gia) cũng được chú ý khi lên sóng.

Tuấn Dương trong chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân Ảnh: NSX

Dù không quá rầm rộ giữa thị trường hiện tại, nhưng các chương trình dành cho trẻ em vẫn nhận được sự quan tâm nhất định của bậc phụ huynh và các bé, đặc biệt là trong thời điểm nghỉ hè. Theo ghi nhận, các chương trình kể trên giữ lượt xem ổn định trên YouTube với con số hàng trăm ngàn view mỗi tập. Trong đó, Anh trai và cái đuôi nhỏ nhờ tận dụng sức hút của dàn sao Anh trai "say hi" nên nhiều tập vượt mốc triệu lượt xem.

Không thể phủ nhận rằng hè đến là "thời gian vàng" để các chương trình dành cho thiếu nhi được ra mắt. Thực tế cho thấy những chương trình này vẫn có "đất" để dụng võ nếu biết cách tạo sự hấp dẫn cho người xem. Sự sôi động của thị trường gameshow tạo ra sức cạnh tranh lớn. Tuy nhiên, theo thạc sĩ Trần Xuân Tiến, chuyên gia báo chí truyền thông, Trường ĐH Văn Hiến, điều đó không đồng nghĩa với việc các chương trình dành cho thiếu nhi không có khán giả.

Tuấn Dương trong chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân Ảnh: NSX

Thực tế, nhu cầu về những nội dung chất lượng dành cho trẻ em vẫn luôn tồn tại, thậm chí ngày càng rõ nét khi phụ huynh hiện nay có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến môi trường truyền thông mà con em mình tiếp cận mỗi ngày. Thế nên, đối tượng của một chương trình thiếu nhi không chỉ có trẻ nhỏ, mà còn có cả cha mẹ. "Người lớn ngoài việc tìm kiếm một chương trình giúp con giải trí, họ còn mong muốn đó là không gian để trẻ có thể học hỏi sáng tạo, phát triển kỹ năng, nuôi dưỡng trí tò mò, mang lại những giá trị tích cực", thạc sĩ Trần Xuân Tiến phân tích.

Đi kèm với cơ hội, các chương trình dành cho trẻ em cũng đối diện với nhiều thách thức, trong đó việc ê kíp phải cân bằng giữa sức hút truyền thông và trách nhiệm đối với sự phát triển của trẻ là điều không đơn giản. "Vì vậy mọi cách xây dựng nội dung, thiết kế thử thách hay khai thác câu chuyện cá nhân đều cần được cân nhắc kỹ. Một tình huống có thể tạo hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội chưa chắc đã mang lại trải nghiệm tích cực cho các con. Ngược lại, áp lực cạnh tranh, kỳ vọng của người lớn hoặc việc vô tình biến cảm xúc của trẻ thành yếu tố thu hút truyền thông đều là những điều hết sức cần tránh", thạc sĩ Trần Xuân Tiến nói thêm.

Nhìn chung, khi đáp ứng được cả nhu cầu giải trí của trẻ lẫn sự tin tưởng của bố mẹ, chương trình đó sẽ có sức sống bền vững, thay vì chỉ tạo hiệu ứng trong một thời điểm. Từ đó có thể thấy, cạnh tranh hiện nay không còn là giữa gameshow và chương trình thiếu nhi, mà là giữa những nội dung thực sự có giá trị với vô vàn lựa chọn khác trên mọi nền tảng.