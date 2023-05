Thái Bình: Bắt nghi phạm trộm phụ kiện cột điện

Ngày 10.5, thông tin từ Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Lê Văn Sơn (32 tuổi, trú tại xã Tân Bình, TP.Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản" là những thanh giằng và phụ kiện cột điện 110kV.

Lê Văn Sơn tại cơ quan điều tra CACC

Trước đó, Công an TP.Thái Bình đã nhận được nguồn tin báo của Công ty Điện lực TP.Thái Bình về việc bị kẻ gian tháo trộm các thanh giằng chéo chịu lực loại thép V63 và một số phụ kiện quan trọng khác trên cột điện 110kV (thuộc địa phận xã Phú Xuân, TP.Thái Bình), nên đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an TP phối hợp công an các phường, xã truy vết, đấu tranh với tội phạm này.

Qua xác minh, điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thái Bình đã bắt quả tang Lê Văn Sơn đang trên đường đi tiêu thụ các phụ kiện cột điện 110kV.

Sơn khai nhận, ngày 4.5, tại cánh đồng thôn Nghĩa Chính, xã Phú Xuân (TP.Thái Bình), Sơn sử dụng các công cụ mang theo, trộm cắp 27 thanh sắt giằng và các ốc ở đầu các thanh sắt trên cột điện 110kV, để đem bán.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Lê Văn Sơn đã trộm cắp 22 thanh sắt giằng trên cột điện 110kV vào đêm 30.4 tại cánh đồng thôn Phú Lạc, xã Phú Xuân (TP.Thái Bình).

Sơn nghiện ma túy, đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.