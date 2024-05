Thái Bình chấn chỉnh dịch vụ đưa đón học sinh

Văn bản này được UBND tỉnh Thái Bình ban hành sau sự việc trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe xảy ra tại Trường mầm non tư thục Hồng Nhung 2 vào ngày hôm qua 29.5.

Trường mầm non Hồng Nhung 2, nơi cháu H. đang theo học CÙ HIỀN

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo đối với các trường có dịch vụ đưa đón học sinh chọn nhà cung cấp đủ điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Ngoài ra, trường phải xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình đưa đón, có sự thống nhất giữa 3 bên: nhà trường, nhà cung cấp dịch vụ và phụ huynh. Trong hợp đồng, các bên xác định rõ yêu cầu, trách nhiệm về an toàn giao thông, bảo vệ sức khỏe và tính mạng học sinh.

Bên cạnh đó, giáo viên hoặc nhân viên đưa đón phải là người có kinh nghiệm, đã được tập huấn kỹ năng về an toàn giao thông. Người này sẽ quản lý, kiểm tra danh sách học sinh; đảm bảo trật tự, vệ sinh; hướng dẫn, nhắc nhở các em chú ý an toàn khi ngồi trên xe, khi lên-xuống và bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm.

Công văn nêu rõ, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm, thông báo kịp thời cho gia đình khi học sinh vắng mặt chưa rõ lý do.

Cùng ngày, liên quan đến sự việc thương tâm khiến một trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe, Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình đã có báo cáo gửi Bộ GD-ĐT về việc việc.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình, Trường mầm non Hồng Nhung 2 là trường tư thục (địa chỉ tại khu tái định cư 26 ha, xã Phú Xuân, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Trường được thành lập năm 2022 do UBND TP.Thái Bình quyết định, Phòng GD-ĐT thành phố cấp phép hoạt động. Trường có 12 lớp, nhóm với 272 trẻ.

Lớp có học sinh bị tử vong do cô Đ.T.N (26 tuổi) và cô N.T.P (58 tuổi) phụ trách.

Nhân viên đưa đón học sinh là cô P.Q.A (trình độ đào tạo Trung cấp Dược). Ông Nguyễn Văn Lâm là người lái xe đưa đón học sinh từ ngày 22.5 do người lái xe chính xin nghỉ phép 1 tuần và bàn giao lại cho lái xe mới. Phương tiện đưa đón là xe ô tô 29 chỗ (do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ).

Trong báo cáo của Sở GD-ĐT cũng nêu cháu T.G.H. có bố mẹ đi làm xa, cháu bé ở với bà ngoại, cư trú tại Khu đô thị 4, 5 xã Minh Quang, H.Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Vào lúc 6 giờ 20 ngày 29.5, lái xe Nguyễn Văn Lâm và nhân viên P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ các gia đình đến Trường mầm non Hồng Nhung 2, trong đó có cháu T.G.H.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, người thân của cháu H. đến đón, không thấy cháu ở lớp nên đã khẩn trương báo nhà trường tập trung tìm kiếm, phát hiện cháu H. vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường (xe đậu tại khuôn viên nhà trường).

Do lái xe không có mặt tại trường nên phải phá cửa xe đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Bệnh viện xác định cháu H. đã tử vong.