Thái Bình: Chủ quán gom nước mía thừa bán cho khách tại đền Trần

Ngày 16.2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn video clip quay lại cảnh chủ quán nước mía có hành vi mất vệ sinh an toàn thực phẩm tại khu vực đền Trần (xã Tiến Đức, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) khiến dư luận bức xúc.

Xe nước mía cùng chủ quán được một cô gái trẻ quay clip ghi lại nhằm tố cáo hành vi kinh doanh nước mía "bẩn" ẢNH CHỤP TỪ MÀN HÌNH VIDEO

Trong clip ghi lại hình ảnh người phụ nữ là chủ quán nước mía mặc áo hoa màu tím nhạt, đeo chiếc túi màu đen bên hông, đầu đội nón lá, xung quanh bà là một xe nước mía với hơn chục chiếc cốc nhựa, 4 - 5 bộ bàn ghế nhựa và vài trái dừa tươi.

Người quay đoạn clip trên đứng từ trên cao, quay lại cảnh người phụ nữ rót nước mía từ một chiếc ca lớn ra cốc nhỏ, sau đó mang ra cho khách. Theo cô gái nói trong clip thì cốc nước mía chủ quán mang ra cho khách chính là cốc nước được gom từ hai cốc nước mía cũ mà các vị khách trước đó đến quán uống đã uống còn thừa.

Thậm chí, những viên đá lạnh từ cốc nước cũ vẫn không được đổ bỏ. Ống hút được chủ quán nhúng vào trong chiếc xô nước có màu đục để phía sau xe nước mía. Cô gái cho biết, xô nước này chủ quán đã nhúng chiếc khăn lau bàn vào trước đó.

Clip sau khi đăng tải đã khiến dư luận phẫn nộ trước hành vi kinh doanh không có tâm của người chủ quán.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Viết Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin H.Hưng Hà, (tỉnh Thái Bình) xác nhận sự việc trên xảy ra tại đền Trần (thuộc địa bàn xã Tiến Đức, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình): "Ngay sau khi clip xuất hiện trên mạng xã hội sáng nay thì công an xã Tiến Đức, cùng cán bộ chính quyền xã này đã xử lý, thu hồi chiếc xe nước mía về trụ sở công an xã, đồng thời triệu tập người chủ quán đến trụ sở công an làm việc, cấm không cho người này tiếp tục bán nước mía tại đây".

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông lệ hàng năm, lễ hội đền Trần Thái Bình được tổ chức từ ngày 13 - 17 tháng Giêng tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), với nhiều nghi thức tế lễ và trò chơi dân gian độc đáo. Trong đó, vào ngày 13 tháng Giêng sẽ diễn ra hoạt động phần lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như tế mở cửa đền, lễ dâng hương tại khu lăng mộ các vua Trần, lễ rước nước; buổi tối là chương trình khai mạc lễ hội và lễ bái yết. Đối với phần hội, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trong suốt các ngày lễ hội, ngoài duy trì các hoạt động như ở lễ hội năm 2023 (gồm, tổ chức triển lãm nhiếp ảnh, mỹ thuật, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi cỗ cá, thi kéo lửa nấu cơm cần, kéo co...) Ngoài ra, tại đây cũng tổ chức một số hoạt động khác như: liên hoan hát văn, hội thi viết thư pháp, thi têm trầu cánh phượng, giải vật cầu, cờ tướng, giao lưu các CLB chèo và triển khai gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP.