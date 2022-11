Thái Bình: Khởi tố, bắt giam đối tượng cộm cán Hưng Tiềm

Ngày 18.11, thông tin từ Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở của Phạm Quang Hưng (tên gọi khác là Hưng Tiềm, 45 tuổi, trú tại P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) về tội "cố ý gây thương tích" theo quy định tại khoản 1 Điều 134 bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh nói trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.





Trước đó, ngày 22.6, Hưng Tiềm có hành vi đánh đập, cố ý gây thương tích đối với anh P.N.M (trú tại tổ 5, P.Đề Thám, TP.Thái Bình). Anh M. sau đó làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an TP.Thái Bình tố cáo hành vi của Phạm Quang Hưng.

Bị can Hưng Tiềm là đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự. Hiện vụ việc cố ý gây thương tích đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.