Thái Bình: Khởi tố thêm 4 bị can sản xuất, lừa đảo bán nước hoa giả

Ngày 22.11, thông tin từ lãnh đạo Công an TP.Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND TP.Thái Bình phê chuẩn.

Theo hồ sơ, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Thái Bình phát hiện trên địa bàn TP.Thái Bình xuất hiện một nhóm do Nguyễn Duy Khánh (27 tuổi, trú thôn Phúc Khánh, xã Vũ Phúc, TP.Thái Bình) cầm đầu. Nhóm này có dấu hiệu sản xuất hàng giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Nhóm này hoạt động hết sức tinh vi, móc nối với các nghi can ở địa bàn các huyện và các tỉnh, thành khác như Hà Nội, Điện Biên.





Công an TP.Thái Bình sau đó đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xin ý kiến chỉ đạo và xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, khoảng thời gian từ tháng 3 đến đầu tháng 6.2022, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt được của gần 10.000 người ở 700 địa phương với số tiền hàng tỉ đồng.

Tổng khối lượng hàng hóa là nước hoa được làm giả mà cơ quan điều tra thu giữ, quản lý có giá trị lên đến gần 8 tỉ đồng.

Hiện, vụ án sản xuất nước hoa giả, lừa đảo, mua bán thông tin dữ liệu cá nhân của khách hàng đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.