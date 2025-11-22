Thái Châu nghẹn ngào nhớ danh ca Thái Thanh khi nghe nhạc Phạm Duy

Tập 4 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm Quỳnh Cầm, Tuấn Tú và Mai Diễm My. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Dương Hồng Loan và ca sĩ Nam Cường.

Trong đêm tranh tài, Quỳnh Cầm thể hiện ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị - một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Giọng ca sinh năm 2003 xuất hiện với tà áo dài trắng, tái hiện hình ảnh cô nữ sinh dịu dàng trên sân khấu. Với chất giọng ngọt ngào, Quỳnh Cầm gây ấn tượng với ban giám khảo, nhận được những lời khen ngợi.

Quỳnh Cầm tái hiện ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị từng được danh ca Thái Thanh thể hiện rất thành công Ảnh: BTC

Nam Cường dành lời khen đặc biệt cho tiết mục. Anh đánh giá đây là ca khúc khó nhưng Quỳnh Cầm đã xử lý trọn vẹn. “Bạn làm rất tốt, kết hợp cùng câu chuyện kể hồn nhiên và dễ thương. Giọng bạn hay, gương mặt xinh và phong độ suốt phần trình diễn”, nam giám khảo nói.

Với Nam Cường, chương trình lần này đã khơi gợi lại dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh: “Tôi như thấy lại mình của 8 năm trước. Người kể chuyện tình mùa đầu mang lại vô số giá trị, không chỉ về âm nhạc mà còn về kết nối giữa nghệ sĩ. Nhờ chương trình, tôi có thêm nhiều cơ hội đến gần khán giả hơn”.

Giám khảo Dương Hồng Loan say mê theo dõi phần trình diễn từ đầu đến cuối. Nữ nghệ sĩ đánh giá Quỳnh Cầm là “một người kể chuyện tình thành công”, đồng thời khen đàn em sở hữu giọng hát đẹp, đặc biệt ở những nốt cao. Dương Hồng Loan chia sẻ thêm cô xem cơ hội ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình là một niềm vinh dự vì: “Được ngồi cạnh danh ca Thái Châu và anh Nam Cường, tôi rất trân quý. Bên cạnh đó, khi nhìn các bạn trẻ tài năng, tôi thấy hình ảnh của chính mình ngày trước”.

Thái Châu bồi hồi nhớ kỷ niệm đứng xem danh ca Thái Thanh biểu diễn thuở mới vào nghề Ảnh: BTC

Trải lòng của danh ca Thái Châu

Danh ca Thái Châu bồi hồi chia sẻ kỷ niệm thời trẻ khi sau tiết mục Ngày xưa Hoàng Thị của Quỳnh Cầm. Ông tâm sự thêm: “Thời tôi mới vào nghề là những năm tháng rất đẹp. Mỗi tối đi diễn, tôi ngồi ở một góc để nhìn danh ca Thái Thanh hát bài này. Cô hát quá hay, mà tôi lại không hát được. Tôi không ngờ bạn còn trẻ mà dám chọn bài hát khó như vậy. Nếu không biết cách hát sẽ khiến người nghe chán, nhưng cái hay của bạn là mỗi câu, mỗi chữ đều được xử lý khác nhau. Bạn hát rất có hồn và khiến chúng tôi muốn nghe thêm”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi khi ngồi ghế nóng Người kể chuyện tình, danh ca Thái Châu bộc bạch: “Các thí sinh đã chọn những bài hát gợi lại thời tôi mới vào nghề, khiến bản thân thật sự bồi hồi. Qua từng ca khúc, tôi thấy được tình yêu âm nhạc lớn của các bạn và những lựa chọn rất giá trị”.

Với màn trình diễn thuyết phục, Quỳnh Cầm nhận điểm tuyệt đối của 3 giám khảo Thái Châu, Dương Hồng Loan và Nam Cường. Điểm số này giúp cô dẫn đầu trong đêm thi. Qua 2 đêm tranh tài, N Ly và Tuấn Kha cùng đạt 29,25 điểm. Thí sinh Mai Diễm My giành được 29,5 điểm, còn Tuấn Tú và Đoàn Bảo Ân đạt 28 điểm.