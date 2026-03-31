Thai đi lạc trong ổ bụng: Phẫu thuật cân não cứu sống thai phụ

Sáng ngày 31.3.2026, nữ thai phụ 36 tuổi, ngụ tại Đồng Nai rạng rỡ nụ cười trong ngày xuất viện sau khi vừa bước qua lằn ranh sinh tử mỏng manh.

Trước đó, chiều 26.3, thai phụ nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng đau bụng dữ dội do mang thai ngoài ý muốn. Kết quả MRI khiến các bác sĩ bàng hoàng khi phát hiện khối thai sống khoảng 10 - 11 tuần không nằm trong tử cung mà "đi lạc" vào khoang sau phúc mạc, ngay sát cạnh động mạch chủ bụng và dưới vị trí phân nhánh của động mạch thận trái. Khối thai đã bám dính vào thành động mạch chủ một đoạn khoảng 10mm, xung quanh có dịch nghi xuất huyết tiến triển, được ví như một "quả bom nổ chậm" có thể gây tử vong tức thì nếu vỡ ra.