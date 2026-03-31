Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thai đi lạc trong ổ bụng: Phẫu thuật cân não cứu sống thai phụ
Video Sức khỏe

Tam Dân
31/03/2026 19:50 GMT+7

Bằng việc kích hoạt báo động đỏ liên viện, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy đã phẫu thuật thành công, lấy trọn khối thai nằm ở vị trí nguy hiểm sát động mạch chủ bụng, cứu sống thai phụ L.T.T thoát khỏi cơn "thập tử nhất sinh" do thai lạc chỗ cực kỳ hiếm gặp.

Sáng ngày 31.3.2026, nữ thai phụ 36 tuổi, ngụ tại Đồng Nai rạng rỡ nụ cười trong ngày xuất viện sau khi vừa bước qua lằn ranh sinh tử mỏng manh. 

Trước đó, chiều 26.3, thai phụ nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng đau bụng dữ dội do mang thai ngoài ý muốn. Kết quả MRI khiến các bác sĩ bàng hoàng khi phát hiện khối thai sống khoảng 10 - 11 tuần không nằm trong tử cung mà "đi lạc" vào khoang sau phúc mạc, ngay sát cạnh động mạch chủ bụng và dưới vị trí phân nhánh của động mạch thận trái. Khối thai đã bám dính vào thành động mạch chủ một đoạn khoảng 10mm, xung quanh có dịch nghi xuất huyết tiến triển, được ví như một "quả bom nổ chậm" có thể gây tử vong tức thì nếu vỡ ra.

Thai đi lạc trong ổ bụng: Phẫu thuật cân não cứu sống thai phụ - Ảnh 1.

Sau ca mổ định mệnh, sức khỏe bệnh nhân hồi phục thần kỳ, có thể đi lại và ăn uống bình thường chỉ sau 2 ngày hậu phẫu

ẢNH: TN

Tin liên quan

Vì sao nha đam được cho là thần dược để bảo vệ sức khỏe?

Nha đam là loại thực vật có đặc tính sinh học ưu việt trong việc chăm sóc sức khỏe. Theo WebMD, loại cây mọng nước này chứa hơn 75 thành phần hoạt tính, bao gồm các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Không chỉ làm dịu vết cháy nắng, nha đam còn đóng vai trò quan trọng trong phục hồi mái tóc, làm sạch da đầu và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận