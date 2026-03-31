Vì sao nha đam được cho là thần dược để bảo vệ sức khỏe?
Sức khỏe

Vì sao nha đam được cho là thần dược để bảo vệ sức khỏe?

Trang Châu - Bùi Oanh
31/03/2026 05:00 GMT+7

Nha đam là loại thực vật có đặc tính sinh học ưu việt trong việc chăm sóc sức khỏe. Theo WebMD, loại cây mọng nước này chứa hơn 75 thành phần hoạt tính, bao gồm các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Không chỉ làm dịu vết cháy nắng, nha đam còn đóng vai trò quan trọng trong phục hồi mái tóc, làm sạch da đầu và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Cấu tạo của lá nha đam gồm ba phần chính: lớp vỏ xanh bên ngoài, lớp mủ màu vàng đắng và phần gel trong suốt ở trung tâm. Trong đó, phần gel chứa nhiều dưỡng chất nhất như vitamin A, C, E - những chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào. Đối với mái tóc, các axit béo và axit amin trong nha đam giúp củng cố nang tóc, giảm tình trạng gãy rụng và giữ cho sợi tóc luôn có độ đàn hồi tự nhiên. Đặc biệt, các enzym tự nhiên trong loại cây này có khả năng phân hủy bã nhờn dư thừa, giúp những người có da đầu dầu luôn cảm thấy sạch thoáng và nhẹ nhàng.

Vì sao nha đam được cho là thần dược để bảo vệ sức khỏe? - Ảnh 1.

Vì sao nha đam được cho là thần dược để bảo vệ sức khỏe?

Ăn gì để không bị loãng xương nhanh?

Ăn gì để không bị loãng xương nhanh?

Loãng xương không chỉ là hệ quả của tuổi tác mà còn liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống hàng ngày. Theo chuyên trang sức khỏe Health Central, việc duy trì nồng độ canxi và Vitamin D ổn định là yếu tố sống còn để duy trì mật độ xương. Sự thiếu hụt các vi chất này là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng giòn xương và gia tăng rủi ro gãy xương.

Nha đam vitamin sức khỏe chống oxy hóa
