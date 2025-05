Thái Lan có ca tử vong vì bệnh than đầu tiên trong 30 năm, lo bùng dịch

Một người đàn ông 53 tuổi ở tỉnh Mukdahan của Thái Lan đã tử vong hôm 30.4 sau khi mắc bệnh than và một trường hợp thứ hai được xác nhận trong cùng tỉnh và ba trường hợp nghi ngờ khác đang được điều tra, theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Mukdahan Narong Chankaeo.

Một nhân viên của Cơ quan Phát triển Chăn nuôi Thái Lan khử trùng một địa điểm giết mổ gia súc tại làng Khok Sawang thuộc huyện Don Tan, tỉnh Mukdahan Ảnh: Chụp màn hình Bangkok Post

Người đàn ông tử vong vì bệnh than và bạn của ông đều có các triệu chứng như tổn thương da trên tay và phát ban.

Tuy nhiên, bác sĩ Narong cho hay ca mắc bệnh than thứ hai vẫn khỏe mạnh trước khi bị nhiễm bệnh và vẫn chưa phát triển các triệu chứng nghiêm trọng. Bệnh nhân này, cũng là nam, đang được điều trị tại bệnh viện và dự kiến sẽ bình phục hoàn toàn trong khoảng hai tuần nếu không có biến chứng nghiêm trọng nào, theo bác sĩ Narong.

Huyện Don Tan, nơi có hàng chục ca nhiễm bệnh than được báo cáo vào năm ngoái, hiện đã được tuyên bố là khu vực kiểm soát dịch bệnh. Bác sĩ Narong cho hay tổng cộng có 638 người ở Don Tan được biết là đã tiếp xúc với cùng một nguồn lây nhiễm thông qua việc giết mổ hoặc ăn thịt bò sống hoặc chưa được nấu chín.

Bệnh than lây lan từ động vật bị nhiễm sang người, chứ không phải từ người sang người. Các tỉnh lân cận là Amnat Charoen, Kalasin và Nakhon Phanom đang trong tình trạng báo động về khả năng lây nhiễm bệnh than và đã cảnh báo người dân không được ăn thịt bò sống.

Nhiễm bệnh than, hơn 50 con hà mã chết khắp sông Congo

Cơ quan Phát triển Chăn nuôi Thái Lan sẽ tiêm vắc xin cho khoảng 1.200 gia súc trong bán kính 5 km tính từ nơi bùng phát ca bệnh than đầu tiên. Cũng theo cơ quan này, cho đến nay chưa có động vật nào có dấu hiệu bị bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân.

Lần gần nhất Thái Lan báo cáo các trường hợp mắc bệnh than ở người là vào năm 2017, khi có hai người mắc bệnh mà không tử vong.

Ca tử vong hôm 30.4 là ca tử vong đầu tiên do bệnh than ở Thái Lan kể từ năm 1994 khi có ba người tử vong và sau đó là sự gia tăng các ca nhiễm bệnh trong khu vực. Lào đã báo cáo 129 ca nhiễm bệnh than vào năm ngoái, trong đó có một ca tử vong, theo Bangkok Post.