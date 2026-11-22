Sông Mê Kông đoạn chảy qua tỉnh Chiang Rai của Thái Lan ẢNH: AFP

Tờ Bangkok Post ngày 22.11 đưa tin chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị công bố các khu vực kiểm soát ô nhiễm trải dài hơn 150 km dọc theo sông Mê Kông và các vùng phụ cận, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh nỗ lực giải quyết tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng các nguồn nước ở khu vực thượng nguồn phía bắc.

Các biện pháp bao gồm lắp đặt 20 trạm quan trắc chất lượng nước theo thời gian thực và phát triển 10 nguồn nước ngầm nhằm cung cấp nước sạch cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin thông tin về các biện pháp trên hôm 21.11, sau cuộc họp của Ủy ban quốc gia về Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul chủ trì nhằm đánh giá tình trạng ô nhiễm và phối hợp các nỗ lực khắc phục.

"Các khu vực kiểm soát ô nhiễm trong đề xuất sẽ được trình lên Ủy ban Kiểm soát ô nhiễm vào ngày 27.11 để xem xét, trước khi chuyển tiếp tới Hội đồng Môi trường quốc gia để phê duyệt. Sau đó, thông báo này sẽ được công bố trên Công báo Hoàng gia theo quy định", ông Suchart cho biết.

Các tỉnh trưởng Chiang Mai và Chiang Rai cũng đã được chỉ đạo xây dựng các kế hoạch quản lý tổng hợp nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động giữa các cơ quan địa phương.

Ông Anutin cho biết chính phủ lo ngại về tình trạng nhiễm thạch tín (asen) tại các sông Kok và Sai cũng như các nguồn nước khác ở khu vực thượng nguồn phía bắc, đồng thời cảnh báo rằng vấn đề này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống.

Trong một diễn biến khác, tờ Khmer Times ngày 22.11 dẫn kết quả quan trắc mới nhất của Bộ Môi trường Campuchia cho hay chất lượng nước dọc theo sông Mê Kông đoạn chảy qua nước này vẫn ở mức tốt đến rất tốt, không phát hiện 7 kim loại nặng được giám sát.

Bộ này cho biết công tác quan trắc khoa học được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 10 cho thấy cả 11 điểm quan trắc đều ghi nhận chất lượng nước ở mức tốt hoặc rất tốt, dựa trên Chỉ số Chất lượng nước (WQI).

Các phân tích trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy không phát hiện nồng độ của 7 kim loại nặng được giám sát, gồm cadmium, crom hóa trị sáu, chì, thủy ngân, thạch tín, đồng và niken.

Bộ Môi trường Campuchia cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác quan trắc khoa học, phòng ngừa ô nhiễm và hợp tác với các cơ quan chức năng liên quan nhằm bảo vệ sông Mê Kông cùng các hệ sinh thái tại đây.