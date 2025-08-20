Thái Lan tặng 200.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Sorawong Thienthong cho biết, chiến dịch có chủ đề "Mua vé máy bay quốc tế, miễn phí vé máy bay nội địa Thái Lan" và sẽ khuyến khích du khách nước ngoài đến thăm các điểm đến thứ cấp.

Bộ trưởng cho hay, người nước ngoài sở hữu vé máy bay quốc tế có thể sẽ nhận một vé máy bay nội địa khứ hồi miễn phí với 20 kg hành lý ký gửi trên 6 hãng hàng không Thái Lan - Thai Airways, Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air và Thai Vietjet.

Vé miễn phí sẽ được cung cấp khi du khách đặt vé máy bay quốc tế trực tiếp với các hãng hàng không hoặc đại lý du lịch trực tuyến. "Đây là chiến dịch dành riêng cho du khách nước ngoài chưa đặt vé", ông Sorawong nói.

Hành khách đến sân bay Suvarnabhumi ẢNH: Somchai Poomlard

Bộ Du lịch và Thể thao dự kiến sẽ trình nội các phê duyệt chương trình này vào tuần tới, với ngân sách trung ương hỗ trợ 700 triệu baht và dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 8,8 tỉ baht (hơn 7.000 tỉ đồng).

Chương trình dự kiến diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, với mức trợ cấp của chính phủ là 1.750 baht cho mỗi vé một chiều, hoặc 3.500 baht cho mỗi vé khứ hồi, cho mỗi du khách.

Ngoài các chuyến bay miễn phí, các chuyên gia cho biết chính quyền nên lập kế hoạch chiến lược tiếp thị và các hoạt động phù hợp với thị trường mục tiêu của từng địa điểm. Đồng thời phải đảm bảo an toàn du lịch và thông báo rõ ràng những khu vực nào an toàn để tham quan... để thu hút du khách.

Tính đến ngày 17 tháng 8, 20,8 triệu du khách nước ngoài đã đến thăm Thái Lan trong năm nay, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc với 2,9 triệu lượt khách nhưng giảm hơn 30%.